Governo | Salvini | mi piacerebbe ricandidare Savona

Governo - Carlo Cottarelli oggi al Colle con la lista dei ministri. Salvini : “Io non volevo governare? Sono fesserie da regime” : Nel giorno in cui Carlo Cottarelli tornerà al Quirinale per consegnare la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, Matteo Salvini attacca il “90 per cento dei giornali italiani” bollando come “fesserie, roba da regime” la tesi secondo cui la Lega per prima non volesse andare al Governo per tornare subito alle urne”. In un’intervista a Rai Radio1, il leader del Carroccio afferma che “per mesi i ...

Matteo Salvini a Radioanch'io Rai : "Lo spread sale? Non volevano il nostro Governo a prescindere" : ...il leader della Lega Matteo Salvini a Radio anch'io replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, ...

Governo : Toninelli - Salvini pavido se non ci viene dietro su impeachment : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ stata strattonata la Costituzione. E’ giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone che ci hanno seguito, che ci conoscono, che sapevano che eravamo e siamo nel giusto”. Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, interviene ai microfoni di ‘6 su radio 1’ sulla situazione politica ...

Governo - Mattarella è caduto nella trappola di Salvini. Ma l’impeachment non esiste : E ora tutti a farsi tre domande. Anzitutto, in base alla Costituzione poteva Sergio Mattarella fare quello che ha fatto? Poi, quel che ha fatto giustifica, sempre in base alla Costituzione, le richieste di impeachment avanzate da Fratelli d’Italia e Cinquestelle? Infine, posto che, come vedremo, costituzionalmente potesse fare quel che ha fatto, e dunque non possa essere messo in stato d’accusa, ha fatto bene a farlo, politicamente? Qui di ...

'Pomeriggio Cinque' : crisi di Governo - interviene Matteo Salvini : Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 28 maggio 2018, Barbara D’Urso ha intervistato il leader della Lega, Matteo Salvini, per parlare degli scenari futuri e degli accordi elettorali. Il leghista è apparso molto deluso con una voglia di scaricare tutta la rabbia accumulata dopo aver ricevuto il veto che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha messo sulla proposta del professor Savona come ministro dell’Economia. Matteo Salvini: le ...

Salvini e Di Maio : "Il Governo del cambiamento se lo beccheranno tra qualche mese" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi hanno trascorso gran parte della giornata in tv, in particolare su Canale 5, prima da Barbara d'Urso, poi da Nicola Porro a Matrix. Nella trasmissione in prima serata il leader del Carroccio, oltre a ripetere gli stessi argomenti già trattati nelle ultime ore tra Facebook, la radio e Pomeriggio Cinque, ha anche detto che il lavoro fatto sul contratto di governo con il MoVimento 5 Stelle non andrà sprecato e ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al Governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Di Maio in tv : no a un Governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Voto a settembre? Trionfa Salvini Al Governo o con il Cdx o col M5S Sondaggio-lampo : ecco i risultati : Ormai è chiaro che torneremo alle urne subito dopo agosto, visto il fallimento del governo giallo-verde e dato che l'esecutivo Cottarelli sicuramente non avrà i numeri in Parlamento. Ma che cosa accadrà con il Voto tra poco più di tre mesi? Segui su affaritaliani.it

Governo - Padellaro : “M5s e Di Maio devono essere alternativa alla Lega - altrimenti Salvini se li mangia” : “A questo punto Di Maio, insieme al gruppo dirigente del M5s, deve decidere che tipo di campagna elettorale fare. Se adottano una strategia buonista nei confronti della Lega, Salvini se li mangia. devono fare una campagna elettorale di alternativa alla Lega”. Sono le parole di Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, durante lo speciale live di Loft #CaosGoverno. L'articolo Governo, Padellaro: “M5s ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...