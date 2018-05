Governo : Renzi - premiership? Tanti nomi Pd - a partire da Gentiloni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Pd è pieno di persone che possono fare il candidato premier, a partire da Gentiloni”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. “Io farò il mediano? Dopo aver fatto il centroavanti, starò dietro a dare un mano”. L'articolo Governo: Renzi, premiership? Tanti nomi Pd, a partire da Gentiloni sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Renzi - Di Maio teme voto - sa che pagherà sceneggiata : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha una paura matta di andare a votare perché sa che questa sceneggiata la pagheranno”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, Di Maio teme voto, sa che pagherà sceneggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Renzi - Pd per ‘fronte repubblicano’ ma mai con Fi : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Pd dovrà, secondo me, farsi promotore di una grande coalizione, con chi sta con l’Europa, con chi non sfascia. Io penso che non accadrà mai che il Pd vada alle elezioni con Forza Italia. Diverso è chiedere ai moderati delusi di votare per questo grande ‘fronte repubblicano’ prima di votare Salvini o DI Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, ...

Governo : Renzi - se avesse meno pazienza Mattarella chiamerebbe 118 : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Stiamo passando dal colpo di Stato al colpo di sole. Mattarella ha un’infinita pazienza, se fosse un po’ meno paziente dovrebbe chiamare il 118…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo commentando le parole di Luigi Di Maio stasera a Napoli. L'articolo Governo: Renzi, se avesse meno pazienza Mattarella chiamerebbe 118 sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Renzi - anche Napolitano mi cambiò 2 ministri : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il presidente della Repubblica ha il dovere di intervenire” sui ministri Giorgio Napolitano lo fece anche “con me. Io avevo un elenco di 16 nomi e almeno un paio sono stati modificati”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. Luigi Di Maio e Matteo Salvini “hanno fatto una frittata e hanno dato la colpa a Mattarella. Ma la verità è che hanno paura di governare perché in campagna ...

Governo : Renzi - impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sono passati dalla Casaleggio associati alla Casaleggio dissociati…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo sul fatto che stasera Luigi Di Maio ha frenato sull’impeachment a Sergio Mattarella. “Ci vuole uno specialista bravo per capire che ha in testa Di Maio”. L'articolo Governo: Renzi, impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Renzi - allucinante uscire da euro in un fine settimana : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sostenere che si può uscire dall’euro in un fine settimana è allucinante”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, allucinante uscire da euro in un fine settimana sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

