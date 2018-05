Governo : Renzi - impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sono passati dalla Casaleggio associati alla Casaleggio dissociati…”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo sul fatto che stasera Luigi Di Maio ha frenato sull’impeachment a Sergio Mattarella. “Ci vuole uno specialista bravo per capire che ha in testa Di Maio”. L'articolo Governo: Renzi, impeachment? Da Casaleggio associati a dissociati sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Sostenere che si può uscire dall'euro in un fine settimana è allucinante". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e mezzo.

Roma, 29 mag. (AdnKronos) – "Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio". Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. "Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito".

Governo - Lorenzin : “Mi sento come una partigiana a difesa della Repubblica. Dobbiamo svegliarci” : “Oggi più che ministro della Salute mi sento una cittadina italiana ingaggiata sul fronte della difesa della nostra Repubblica e dei valori per cui hanno combattuto i nostri nonni. Mi sento come una partigiana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla deputata di Civica e Popolare, Beatrice Lorenzin, a proposito della crisi politica attuale. “E’ uno dei momenti della vita di un ...

Governo ULTIME NOTIZIE - I MINISTRI DI COTTARELLI/ Oggi lista nomi : Renzi - “fronte anti-sfascisti Lega-M5s” : GOVERNO COTTARELLI, ULTIME NOTIZIE, Oggi la lista dei nomi dei MINISTRI: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:42:00 GMT)

Governo - Renzi : "Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media" : "Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook". A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: "Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media".

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Questa discussione sul ministero economia nasconde" la questione su "uscire o meno dall'euro. Voi avete votato" Lega o M5S "per uscire dall'euro? Di loro solo due lo hanno proposto pubblicamente: Bagnai e Borghi. Il primo l'ho battuto io a Firenze e il secondo Padoan a Siena". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. "Se volete uscire dall'euro

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Quante cose hanno promesso, obiettivi irraggiungibili e alla fine si sono impauriti e si sono tirati indietro". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. "E Savona è stato il grande alibi per la fuga di Salvini" e permettere al leader della Lega di andare al voto. Perchè, ha aggiunto, a M5S e Lega "interessa solo fare una gigantesca campagna elettorale, non interessano gli italiani.

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "L'unica cosa che non può fare il Pd è dividersi". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. "Il prossimo passaggio elettorale riguarderà il futuro dei nostri figli", "da ieri è questa la questione sul tappeto. Noi ci saremo con la consapevolezza che l'Italia è molto più forte delle paure, più forte di questi sfascisti istituzionali", ha aggiunto riferendosi a Matteo

Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Finché c'è questa Costituzione" il presidente della Repubblica "ha diritto-dovere di intervenire sui ministri. Lo dico per la mia esperienza personale, è accaduto anche a me". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb.

**Governo : Renzi - voto occasione rivincita Pd e salvataggio Paese** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – "Iniziamo 3,4 mesi difficili ma belli e impegnativi. Questa non è solo l'occasione di rivincita per il Pd ma anche di un salvataggio del Paese", un salvataggio che "non può essere fatto non solo dal Pd. Dobbiamo allargarci, non restare chiusi. Al lavoro tutti insieme, convinti. Perchè questa Italia forte possa uscire vincitrice dalle prossime elezioni". Lo ha detto Matteo Renzi in

Governo : Pd in piazza 1 giugno. Renzi : 'Si andrà presto al voto - battaglia su Europa' : Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni". "E' l'occasione - dice poi ...