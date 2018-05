Governo | prof D' Alessandro | ' Sembra una Repubblica semipresidenziale'

Governo Cottarelli - i ministri : solo professori e prefetti per l’esecutivo a termine : All’ex commissario alla spending rewiew potrebbe andare anche l’Economia. I nomi di Tronca o Mosca per gli Interni, Massolo per lo Sviluppo economico

Governo Cottarelli - molti prof e tecnici : Carlo Cottarelli non può perdere tempo. Mentre lo spread supera quota 300 punti base, oggi l'ex Commissario alla spending e premier incaricato salirà al Quirinale con una snella lista di ministri di un Governo di transizione che se otterrà la fiducia delle Camere ci porterà fino a nuove elezioni. Quali sono i nomi che circolano per il totoministri? molti i tecnici, per quella che sembra un riedizione del Governo dei prof, l'esecutivo ...

Governo Cottarelli - i ministri : professori e prefetti per l’esecutivo a termine : All’ex commissario alla spending rewiew potrebbe andare anche l’Economia. I nomi di Tronca o Mosca per gli Interni, Massolo per lo Sviluppo economico

Governo - i titoli dei media internazionali. Le Monde : “L’Italia sprofonda nel caos”. SZ : “Tempi più drammatici da 30 anni” : “L’Italia sprofonda nel caos politico“, secondo il francese Le Monde. Per la Sueddeutsche Zeitung, il Paese vive i “tempi più drammatici da 30 anni”. E ora a Roma si guarda a “Mister Forbici” Carlo Cottarelli. La crisi italiana è in prima pagina su tutti i principali media internazionali. GERMANIA, SZ: “TEMPI drammatici” – In Germania la situazione dell’Italia è al centro ...

Governo - Giuseppe Conte rimette l’incarico : “Rinuncio - ho profuso massimo sforzo” : Il lavoro compiuto è stato fatto “in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato”. A dirlo Giuseppe Conte, parlando al Quirinale al termine del colloquio con il Capo dello Stato. L'articolo Governo, Giuseppe Conte rimette l’incarico: “Rinuncio, ho profuso massimo sforzo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Paolo Savona - la profezia sul Governo di Fabio Rampelli : 'Se salta il professore - salta il Governo' : 'È inaccettabile che l'Europa scelga i ministri per l'Italia. Non c'è mai stato da noi un dibattito per stabilire quale ministro doveva essere nominato in Francia, in Germania o in qualunque altro ...

Governo - Conte : «Mattina proficua - lavoriamo per il cambiamento del Paese» : Dopo un colloquio con il governatore Visco a Bankitalia, il presidente incaricato e tornato a Montecitorio per un colloquio con Di Maio e Salvini. Intanto torna a correre il differenziale tra Btp e Bund. Epfr Global: nell’ultima settimana deflusso di capitali dai fondi azionari in Italia per 380 milioni di dollari, record da metà 2014

Governo : Conte apre profilo twitter - primo tweet premier incaricato : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Terminate le consultazioni con i principali rappresentanti delle forze politiche in parlamento”. E’ il primo tweet di Giuseppe Conte. Il premier incaricato ha postato anche il video delle sue dichiarazioni al termine delle consultazioni. L'articolo Governo: Conte apre profilo twitter, primo tweet premier incaricato sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Fornero su Conte - ma non avevano detto basta prof? : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Si è detto molto ‘sarà un Governo politico, basta con i professori, professori senza cuore!’ Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero, ex ministro del Governo Monti, ad Agorà su Rai 3.‘Non so ...