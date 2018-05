Governo : Parrini - non ci vuole solo euro - ma anche neuro : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “M5S domenica: Mattarella va processato per attentato alla Costituzione, serve l’impeachment. Poco fa: noi pronti a collaborare con Mattarella. Qui non ci vuole solo l’euro. Ci vuole anche la neuro”. Lo scrive il senatore del Pd Dario Parrini su twitter. L'articolo Governo: Parrini, non ci vuole solo euro, ma anche neuro sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Parrini - da Di Battista sfoggio inaccettabile prepotenza : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Divisione del lavoro tra Di Battista e Di Maio: il primo esibisce la prepotenza che l’altro deve tenere a bada. Le frasi minatorie di Di Battista al Presidente della Repubblica (‘non si opponga agli italiani’, nonsense puro) questo sono: uno sfoggio di inaccettabile prepotenza”. Lo scrive su twitter il senatore del Pd Dario Parrini. L'articolo Governo: Parrini, da Di Battista ...

Governo : Parrini - Conte premier anomalia e azzardo : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Il professor Giuseppe Conte, il candidato presidente del consiglio su cui, dopo 78 giorni di balletti a tratti indecorosi, è stato raggiunto un accordo tra 5S e Lega, è un ordinario di diritto civile senz’altro autorevole nella sua materia di insegnamento. Tuttavia rappresenta non solo un non eletto scelto da partiti che per anni hanno polemizzato insulsamente e demagogicamente contro i governi non ...

Governo : Parrini - sciocchezzaio pentaleghista - denunceremo tutto : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Lo sciocchezzaio pentaleghista non risparmia la Toscana. Con dichiarazioni senza capo né coda su epurazioni e nazionalizzazioni bancarie, hanno fatto crollare di 250 milioni in un giorno la capitalizzazione di MPS”. Lo scrive il senatore Pd, Dario Parrini, su Facebook. “Padoan, giustamente, si indigna, in nome della serietà e della responsabilità: perché ci sono di mezzo il valore dei risparmi ...

