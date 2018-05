Governo | Orlando | Oettinger? Se sue parole vere sono insulto a tutti italiani

Governo : Orlando - costo contratto Lega-M5S senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Governo : Orlando - costo contratto Lega-M5S senza precedenti : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Il copione dei prossimi mesi mi pare abbastanza chiaro. Poiché hanno fatto promesse che vanno ben oltre le possibilità, daranno la colpa all’euro. Di Battista si lamenta per l’attenzione alle coperture che a suo dire non ha precedenti. Scambia la causa con l’effetto. è il costo delle misure contenute nel ‘contratto’ che non ha precedenti almeno recenti”. Lo scrive ...

Pd - Orlando in assemblea : “Riforma dell’ordinamento penitenziario? Dentro il Governo sono solo io a volerne l’approvazione” : “La riforma dell’ordinamento penale è stata ferma un anno perché c’era la campagna per il referendum costituzionale”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando intervenendo all’assemblea nazionale del Pd. “La fiducia è stata posta dopo uno scontro durissimo nel Pd. Dentro al governo sono solo io a sottolineare l’esigenza dell’approvazione della riforma dell’ ordinamento ...

Carceri - Orlando al cdm : “Rischio sovraffollamento : se il Parlamento fa ostruzionismo - il Governo approvi la riforma” : Se il Parlamento farà ostruzionismo, il governo deve deliberare sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. A chiederlo, durante il consiglio dei ministri, è stato il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Sotto il profilo formale, ha ricordato il Guardasigilli, la legge prevede che “i pareri definitivi delle commissioni competenti per materia” sono espressi “entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova ...

Il ministro Orlando chiede al Governo di “deliberare” sulla riforma delle carceri : Il guardasigilli ha richiamato la necessità che le Camere “siano responsabili” sull’argomento e non affossino la riforma, come chiesto anche dal presidente della Camera Fico e dal Garante dei detenuti, Mauro Palma

Pd - Martina : “Governo con M5s? Attendiamo Mattarella”/ Orlando duro : “Se restiamo nel limbo - il partito muore” : Martina, "governo Pd-M5s? Aspettiamo Mattarella": il segretario reggente sembra aprire alla possibilità di un dialogo dopo il quasi certo fallimento dell'asse tra Di Maio e centrodestra.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 19:16:00 GMT)

'Governo Pd-M5s non è un tema in campo' - Orlando - : Roma, 21 apr. , askanews, Una possibile convergenza tra Pd e M5s 'non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed è ...

Governo - i dubbi del Pd. Martina 'Parlare con Di Maio Aspettiamo il Colle'. Orlando 'Inutile - convergenza M5s-Lega' : MILANO - Berlusconi seppellisce di insulti il Movimento 5 stelle e apre al Pd. Al Pd Di Maio aveva aperto ben prima, con la ben nota strategia dei due forni. Del Pd invece non vuol sentire parlare ...

Orlando : Governo Pd-M5s non è tema in campo - loro guardano a destra : Roma, 21 apr. , askanews, Una possibile convergenza tra Pd e M5s 'non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed è ...

Orlando : Governo Pd-M5s non è tema in campo - loro guardano a destra : Roma, 21 apr. , askanews, - Una possibile convergenza tra Pd e M5s "non mi sembra che sia un tema dell'oggi, mi sembra che oggi il M5s stia lavorando alacremente per costruire un asse con la destra ed ...

Martina - Governo “3 proposte Pd lavoro - povertà - famiglia”/ Orlando “stanare Lega-Di Maio” : M5s “sforzo utile” : Governo, i tre punti di Maurizio Martina e del Pd ai partiti: lavoro, povertà e famiglia. Le reazioni: Orlando "un modo per stanare M5s e Lega-Salvini", M5s "iniziativa utile"(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:22:00 GMT)

Governo - Orlando : “I tre punti di Martina? Possono contribuire a stanare gli altri e a far finire il balletto” : “Questa scelta di rivolgersi al Paese sia giusta e può contribuire a stanare gli altri e a far finire un balletto che sta diventando insopportabile”. Così Andrea Orlando, intercettato dai cronisti all’ingresso alla Camera dei Deputati, ha commentato le parole del segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che in un post su Facebook ha chiesto di “ripartire da proposte concrete”, presentando tre punti: ...

Governo : Orlando - 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società italiana : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Se i tre punti del Pd appena comunicati da Martina rappresentano un’apertura ai Cinquestelle? No, è un’apertura alla società italiana, è un’apertura soprattutto a quelli che non ci hanno votato, assumendo ancora di più il tema delle diseguaglianze”. Lo ha detto Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. L'articolo Governo: Orlando, 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società ...

Governo - tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando : 'Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo' : Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al Governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. ...