Governo | Oettinger contro i populisti in Italia I tweet degli utenti stranieri | “Dice

Di Maio : Oettinger? Governo del cambiamento si farà rispettare : Roma, 29 mag. , askanews, ''I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo Oettinger sono assurde. Questa gente tratta l'Italia come una colonia estiva dove venire a passare le ...

Governo - Salvini : “Oettinger? Dovrebbe dimettersi. Traditore chi difende Europa così com’è” : “La dichiarazione di Oettinger sa tanto di minaccia. Uno così Dovrebbe dimettersi”. A dirlo, in diretta su Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in merito all’intervista rilasciata dal commissario Ue al Bilancio, Gunther Oettinger, in cui sostiene che la caduta dei mercati insegnerebbe agli italiani a non votare per i partiti populisti. “In Italia – è un altro passaggio della diretta – ...

Governo : Di Maio su Oettinger - assurdo - ci trattano come colonia estiva : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze, è assurdo. Se io avessi detto la stessa cosa sui tedeschi sarebbe insorta tutta la comunità politica europea. Ora istituzioni dovrebbero difenderci, ma c’è silenzio assordante. Tra pochi mesi nascerà un Governo del cambiamento”. Lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio in un’intervista con Fanpage.it, commentando le ...

Governo : Zaia - da Oettinger parole allucinanti - i Padri costituenti si rivoltano nei loro sepolcri : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Saranno i mercati a dire agli italiani come votare nel modo giusto? Quanti Padri della Costituente, quanti di coloro che hanno offerto la vita per la libertà stanno in queste ore rivoltandosi nei loro sepolcri dopo aver letto quanto dichiarato da Oettinger? Mi piacere

Governo : Giorgetti (Fi) - parole vergognose da Oettinger - dimissioni immediate : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Quanto dichiarato da Oettinger è vergognoso. Mai nessun leader europeo si era spinto addirittura a minacciare un popolo, quello italiano, sostenendo che “i mercati insegneranno agli italiani a votare in maniera giusta”. E’ inaccettabile e offensivo nei riguardi sia de

Governo : Orlando - Oettinger? Se sue parole vere sono insulto a tutti italiani : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Gli italiani si sono conquistati il diritto e la libertà di votare con immani sofferenze nella guerra di liberazione nazionale. Se le parole di Oettinger fossero vere, sarebbero un insulto ad un intero popolo. è inaccettabile che parole talmente gravi vengano pronunciate da una figura così importante della Commissione Europea proprio nel momento in cui si manifesta una grave crisi di fiducia nelle ...

Governo : Bizzotto (Lega) - da Commissario Oettinger grave violazione sovranità : Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Che il Commissario UE al Bilancio Oettinger dica che i mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto, rappresenta una gravissima violazione della democrazia e una inaccettabile intromissione nella gestione democratica di un Paese sovrano qual è l’Italia.

Governo - scoppia il caso Oettinger (Ue) : 15.21 "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto".Così il commissario Ue al Bilancio Oettinger, in un' intervista. Immediate le reazioni. "Il presidente della Commissione Ue Juncker smentisca immediatamente Oettinger,intervenga a difendere la volontà popolare e la democrazia", chiedono gli europarlamentari 5 Stelle. "A Bruxelles sono senza vergogna. Quella di Oettinger è una minaccia.Io non ho paura",twitta Salvini (Lega). ...

Governo - il commissario Ue Oettinger : “I mercati insegneranno agli italiani a votare in modo giusto” : “I mercati insegneranno agli italiani a votare in modo giusto”. L’intervento a gamba tesa nella crisi politica italiana arriva dal commissario europeo per il bilancio e le risorse umane Gunther Oettinger – esponente dell’Unione cristiano democratica di Angela Merkel – lo ha affermato durante un’intervista all’emittente Dwnews. L’integrale dell’intervista andrà in onda questa sera alle ...