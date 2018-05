Governo | nessuna rinuncia | Cottarelli approfondisce lista ministri

Governo - diretta – Cottarelli lascia il Quirinale senza sciogliere la riserva. “Nessuna rinuncia - approfondimenti su ministri” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza sciogliere la riserva. Un nuovo incontro è stato fissato per domattina. E’ un ennesimo, piccolo, colpo di scena in una crisi che prosegue per l’86esimo giorno. Sembrava pacifico, infatti, che Cottarelli uscisse dall’incontro con il presidente della Repubblica con la lista dei ministri del “Governo di servizio” che avrebbe dovuto portare il ...

Governo - Cottarelli domani torna al Colle. Voto a luglio più vicino. Quirinale : nessuna rinuncia : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del Governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi del Voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli...

Governo - Visco : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa. Nessuna scorciatoia per ridurre il debito pubblico” : “Il destino dell’Italia è quello dell’Europa“, il cui sviluppo “determina il nostro e allo stesso tempo ne dipende”. Lo dice il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco nel suo intervento all’Assemblea annuale, sottolineando che “è importante che la voce dell’Italia sia autorevole nei contesti dove si deciderà il futuro dell’Unione europea” e ricordando che nei prossimi mesi sono in ballo decisioni di ...

Governo - Quirinale avverte : Nessuna imposizione : Intanto in un video postato su Facebook il leader della Lega Matteo Salvini ribadisce la sua fiducia a Paolo Savona , indicandolo come come prossimo ministro dell'Economia. " Savona è la figura in ...

Olimpiadi - Malagò frena : “senza un Governo - nessuna candidatura può essere credibile” : Il presidente del Coni ha escluso al momento una candidatura dell’Italia per le Olimpiadi del 2026 “Senza un Governo, qualsiasi ragionamento lascia il tempo che trova, non si può essere seri e credibili qualsiasi sia la candidatura. Una volta che ci sarà un Governo bisognerà fare delle valutazioni, noi la possiamo fare tecnica al Governo spetterà quella politica“. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine di un ...

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Di Maio - nessuna discussione su ministri - li sceglie il Colle : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “I ministri li sceglie il Presidente della Repubblica, non c’è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo”. Così Luigi Di Maio, lasciando Montecitorio, risponde ai cronisti sulla composizione della squadra di Governo. L'articolo Governo: Di Maio, nessuna discussione su ministri, li sceglie il Colle sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Salvini : “Conte? Nessuna marcia indietro - avanti con lui. Savona? A me piace - garanzia per 60 milioni di italiani” : “Conte? Abbiamo accolto l’indicazione degli amici dei 5 Stelle e su questo continuiamo a lavorare”. Così Matteo Salvini, dopo il vertice con Luigi Di Maio, sul nome del professore Giuseppe Conte quale figura da indicare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Di Maio non mi ha detto che da parte loro ci sono ripensamenti sul nome del premier “, aggiunge il leader del Carroccio. Conte premier è ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Governo : Malpezzi - da M5S-Lega nessuna soluzione concreta su scuola : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Nel contratto di Governo tra Lega e M5S la voce scuola sembra trovare ispirazione più dall’esigenza di riempire un’altra casella piuttosto che dalla volontà di elaborare un progetto meditato sul futuro dell’istruzione. E’ evidente l’intento di strizzare l’occhio ai docenti, ma non c’è altro di concreto. Le due forze che in questi mesi hanno gettato benzina sul ...

M5s-Lega - Travaglio : “Aumento spread? Non c’è nessuna connessione con fuga di notizie su contratto di Governo” : “Salvini e di Di Maio parlando di complotto dello spread? Non esiste nessun complotto. Io non credo ai complotti, così come non credevo al complotto dello spread evocato da Berlusconi e da Brunetta nel 2011, quando il governo Berlusconi cadde semplicemente perché non aveva la maggioranza”. Così a Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che aggiunge: “L’aumento dello spread in questi giorni è parallelo a quello ...

Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Governo : Lega - in programma con M5S nessuna tassa soggiorno : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “In considerazione del rifinanziamento della risorse a favore degli Enti locali, si prevede l’abolizione della tassa di soggiorno. Questo è quanto prevede, contrariamente a quello riportato da alcune agenzie, la bozza del programma di Governo su cui stanno lavorando Lega e M5S”. E’ quanto precisa un a nota del Carroccio. L'articolo Governo: Lega, in programma con M5S nessuna tassa ...

Governo - Cottarelli : 'Nessuna emergenza spread con voto anticipato' : Ad esempio, ha spiegato, 'non credo che economia venga avvantaggiata da un maggiore deficit'. Tra le cose giuste, ha elencato, 'la semplificazione della burocrazia, la lotta alla corruzione'. 'Spero -...