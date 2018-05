Governo | Mattarella ha rispettato la Costituzione? Provo a spiegarlo

Governo Cottarelli - ultime notizie/ Alle 16 : 30 incontra il presidente Mattarella : pronta la lista dei ministri : Governo Cottarelli, ultime notizie, oggi la lista dei nomi dei ministri: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:39:00 GMT)

Governo - Varoufakis contro Mattarella : “Regalo fantastico a Salvini - che passerà da difensore della democrazia” : Titolo: “Con la sua scelta da primo ministro, il presidente italiano ha fatto un regalo all’estrema destra”. Catenaccio: “La difesa dello status quo da parte di Sergio Mattarella ha assicurato il successo di politiche razziste e populiste”. Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e oggi leader del movimento paneuropeo DiEm, interviene sulla crisi politica italiana e firma un pezzo sul britannico Guardian, ...

Mattarella e l’impeachment virale : tutti i meme sulla crisi Governo : Il primo a parlare di impeachment è stato Luigi Di Maio. Il leader pentastellato ha evocato la messa in stato di accusa del Presidente previsto all’articolo 90 della Costituzione in caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione stessa rispolverando un termine in disuso che ha scatenato la curiosità di molti. LEGGI ANCHEgoverno, tutto quello che c'è da sapere sulla crisi istituzionale I picchi di ricerca su Google però rivelano che gli ...

Governo - Di Battista : “Impeachment per Mattarella? Noi andiamo avanti. Se Salvini non lo chiede si dimostra pavido” : “Impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella? È evidente che noi del M5s andiamo avanti. Ho letto che c’è anche il sostegno di Fratelli d’Italia. Qualora Salvini non dovesse garantire il suo supporto, si dimostrerebbe pavido”. Sono le parole dell’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, ospite di Otto e Mezzo, su La7. L’ex parlamentare ripete più volte che i 5 Stelle sono contrari ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

Governo - Mattarella è caduto nella trappola di Salvini. Ma l’impeachment non esiste : E ora tutti a farsi tre domande. Anzitutto, in base alla Costituzione poteva Sergio Mattarella fare quello che ha fatto? Poi, quel che ha fatto giustifica, sempre in base alla Costituzione, le richieste di impeachment avanzate da Fratelli d’Italia e Cinquestelle? Infine, posto che, come vedremo, costituzionalmente potesse fare quel che ha fatto, e dunque non possa essere messo in stato d’accusa, ha fatto bene a farlo, politicamente? Qui di ...

Riesplode la bufala Pertini sui Ministri scelti dal Governo : fake news anti Mattarella : Sta circolando proprio in queste ore quella che potremmo definire tranquillamente la bufala Pertini, in relazione a quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel panorama della politica italiana. Dopo alcune precisazioni condivise su queste pagine in merito ai poteri del Presidente della Repubblica, provando a chiarire alcuni aspetti inerenti la scelta di rifiutare Savona come Ministro dell'Economia, oggi tocca concentrarsi su un altro ...

Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra) : fai un Governo neutrale : Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra): fai un governo neutrale – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un luminoso passato nella sinistra democristiana e nel Pd, ha dato l’incarico a Carlo Cottarelli (nella foto) – professore di economia, con un passato nel Fondo Monetario Internazionale, tifoso dell’austerità e di Enrico Berlinguer – l’incarico di formare un governo “neutrale” dopo il no al centrodestra e ...

Governo M5S-Lega muore prima di nascere - Mattarella dà l'incarico a Cottarelli Video : Domenica infuocata dopo la convocazione dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte che, alla fine del colloquio con Mattarella, ha sciolto negativamente la riserva per via del veto del Capo dello Stato a Savona come ministro dell'Economia. Il Presidente ha poi convocato Cottarelli per la formazione di un Governo tecnico neutrale. Reato d'opinione Dopo quattro giorni dalla nomina di Conte [Video], terminano le possibilita' della nascita del ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al Governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.