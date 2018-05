Governo | Mattarella è caduto nella trappola di Salvini Ma l’impeachment non esiste

Riesplode la bufala Pertini sui Ministri scelti dal Governo : fake news anti Mattarella : Sta circolando proprio in queste ore quella che potremmo definire tranquillamente la bufala Pertini, in relazione a quanto avvenuto nel corso degli ultimi giorni nel panorama della politica italiana. Dopo alcune precisazioni condivise su queste pagine in merito ai poteri del Presidente della Repubblica, provando a chiarire alcuni aspetti inerenti la scelta di rifiutare Savona come Ministro dell'Economia, oggi tocca concentrarsi su un altro ...

Governo - il padre di Di Battista indagato per offese a Mattarella : Vittorio Di Battista aveva scritto su Facebook un post, poi rimosso, contro il presidente della Repubblica. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Roma

Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra) : fai un Governo neutrale : Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra): fai un governo neutrale – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un luminoso passato nella sinistra democristiana e nel Pd, ha dato l’incarico a Carlo Cottarelli (nella foto) – professore di economia, con un passato nel Fondo Monetario Internazionale, tifoso dell’austerità e di Enrico Berlinguer – l’incarico di formare un governo “neutrale” dopo il no al centrodestra e ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al Governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Governo - la Chiesa fa quadrato intorno al Presidente Mattarella e chiede di abbassare i toni : ... il mondo cattolico alza la voce chiedendo alle parti politiche di 'non intensificare la tensione' e 'ripartire su basi meno conflittuali'. L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, ha ...

Governo - sindacati esprimono rispetto per Costituzione e sostengno a Mattarella : Poi, i sindacati ricordano "l'urgenza di decisioni rapide per l'economia e il lavoro" . "C'è un Paese reale che ancora soffre per le conseguenze della crisi economica degli ultimi dieci anni. Per ...

Governo M5S-Lega muore prima di nascere - Mattarella dà l'incarico a Cottarelli : Domenica infuocata dopo la convocazione dell'ormai ex premier incaricato Giuseppe Conte che, alla fine del colloquio con Mattarella, ha sciolto negativamente la riserva per via del veto del Capo dello Stato a Savona come ministro dell'Economia. Il Presidente ha poi convocato Cottarelli per la formazione di un Governo tecnico neutrale. Reato d'opinione Dopo quattro giorni dalla nomina di Conte, terminano le possibilità della nascita del "Governo ...

Governo : Mattarella conferisce l'incarico. Cottarelli : 'Senza fiducia elezioni dopo agosto'. Spread a 233 : ... lo Spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un Governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti ...

Governo - Travaglio : “Prossime elezioni trasformate in un referendum sull’euro e in uno pro o contro Mattarella” : “La mossa di bocciare un Governo che ha la maggioranza in Parlamento per sostituirlo con un Governo che non ce l’ha, significa prima cospargere i palazzi del potere di benzina e poi, chiamando Cottarelli, buttare anche il cerino acceso”. A dirlo, durante lo speciale di Loft intitolato #CaosGoverno, è il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio. “Si è creata una situazione per cui le prossime elezioni politiche ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...