Governo : Martina - apprendisti stregoni bloccano Paese da 86 giorni : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “E’ incredibile vedere come questi apprendisti stregoni stiano tenendo bloccato il Paese da 86 giorni. Devono rispondere a una comunità nazionale che da troppi giorni sta vivendo un’incertezza mai vista prima. Noi cercheremo di accompagnare lo sforzo del presidente Mattarella. Sul Governo Cottarelli ci asteniamo in modo positivo per evitare che le altre forze strumentalizzano”. Lo ha ...

Governo : Martina - da M5S-Lega inversione a U - sembra ‘scherzi a parte’ : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “In questi giorni abbiamo assistito da parte di Lega e M5S attacchi indegni, vergognosi. Nelle ultime ore c’è stato un cambio di atteggiamento nei toni, una vera e propria inversione a U che dice molto dell’irresponsabilità di queste persone. Non puoi un giorno denunciare un impeachment contro il capo dello Stato e poi capovolgere tutto. sembra scherzi a parte e invece si stratta del paese. ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini : “Errore Mattarella - ma no a insulti” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 16.30. E Martina al Pd : «Fiducia? Asteniamoci» : Il reggente del Pd: «Sosteniamo l'iniziativa di Mattarella e il Governo neutrale. Per questo ci asteniamo»

"Per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica, penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere , evitando anche così ogni strumentalizzazione di sorta. Proporrò alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa ..."

Martina : “Pd si astiene su fiducia a Governo” : Roma, 29 mag (Adnkronos) – “Per rispettare lo scopo preciso del governo e la sua necessaria neutralità politica, penso sia opportuno che il Pd si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni strumentalizzazione di sorta. Proporrò alla direzione nazionale dei prossimi giorni questa posizione”. Lo ha detto Maurizio Martina alla riunione del Gruppo Pd alla Camera. L'articolo Martina: “Pd si astiene su ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Ed è proprio per rispettare lo scopo preciso del Governo e la sua necessaria neutralità politica che penso sia opportuno che il PD si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni ...

Governo : Damiano - Martina convochi subito Direzione Pd : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Chiedo a Maurizio Martina di convocare tempestivamente la Direzione del Pd per valutare la difficile situazione che che si è determinata e per favorire una mobilitazione delle forze democratiche e di tutti coloro che hanno a cuore le sorti del Paese a sostegno del Presidente della Repubblica”. Lo dichiara Cesare Damiano, leader di Labdem. “è indubbio – continua – che gli ultimi ...

Governo - Martina : attacchi a Quirinale sono gravissimi : Roma, 27 mag. , askanews, 'Gli attacchi al Presidente della Repubblica sono gravissimi. Salvini e Di Maio si leggano la Costituzione agli articoli 92 e 95, le regole fondamentali che anche loro devono ...

Governo - Martina : giocano su pelle Paese : 10.41 "Caro Salvini state giocando sulla pelle del Paese per i vostri miseri interessi. Invece governare è prendersi cura dell'Italia". Così su Twitter il segretario reggente del Pd, Martina. "Lo spread sale ai massimi dal 2013. (...) i mutui per le famiglie costeranno di più, l'accesso al credito per le piccole imprese sarà più difficile e pagheremo di più gli interessi sul debito pubblico (...). Il responsabile ha sempre un nome, in questo ...

Governo : Martina a Salvini - state giocando su pelle Paese : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Caro Salvini, state giocando sulla pelle del Paese per i vostri miseri interessi. Invece governare è prendersi cura dell’Italia”. Lo scrive il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, su twitter postando il tweet di ieri di Matteo Salvini in cui si dice “davvero arrabbiato”. L'articolo Governo: Martina a Salvini, state giocando su pelle Paese sembra essere il primo su Meteo Web.