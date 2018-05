Governo | M5S e Lega | “Cottarelli non ha i numeri Urne prima possibile” Marcucci PD

Governo : manifestazioni M5S Palermo - scontro tra Gelarda e gruppo (2) : (AdnKronos) - "Il gruppo consiliare del M5S di Palermo si trova costretto ancora una volta, a distanza di pochi giorni, a prendere le distanze dal consigliere Gelarda per iniziative condotte a titolo personale, non concordate e all’insaputa del gruppo - scrivono Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concet

Governo : manifestazioni M5S Palermo - scontro tra Gelarda e gruppo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Il M5S si spacca a Palermo sulle manifestazioni indette dopo lo scontro con il Capo dello Stato sulla formazione del Governo. Nel primo pomeriggio il consigliere pentastellato al Comune di Palermo Igor Gelarda annuncia, dalla sua pagina Facebook, un'iniziativa in progr

Governo - M5s : manifestazione 2 Giugno non è contro il Quirinale : "Amiamo la democrazia e la Costituzione. Sabato 2 Giugno non è un giorno qualsiasi per gli italiani, è la Festa della Repubblica. E la nostra piazza non è una piazza contro il Quirinale". E' quanto si ...

Governo - voto a fine luglio : lo chiedono Pd - M5s e Lega - : La possibilità di un ritorno alle urne anticipato non è così remota: Luigi Di Maio, il Pd e anche il Carroccio sono favorevoli. La data potrebbe essere quella del 29 luglio. Domani Cottarelli tornerà ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Governo : Serracchiani - serve argine ad attacco istituzioni Lega-M5S : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il nostro Paese vive un momento di tensione per gli attacchi cui sono sottoposte le nostre istituzioni: una situazione potenzialmente pericolosa per la tenuta degli equilibri su cui si regge la nostra democrazia. Alcune forze politiche vogliono mettere in discussione gli atti ufficiali della Presidenza della Repubblica, accusare lo stesso Capo dello Stato di essere un mentitore, sobillare nel Paese un ...

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. "Facciamoci sentire - si legge sull'evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo - E' importante che lo fac

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. “Facciamoci sentire – si legge sull’evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo – E’ importante che lo facciamo, tutti insieme a partire da ora. Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali città ...

RIFORMA PENSIONI/ Sodano (M5s) : impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Sodano (M5s): impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:59:00 GMT)