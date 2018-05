Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Governo : Serracchiani - serve argine ad attacco istituzioni Lega-M5S : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il nostro Paese vive un momento di tensione per gli attacchi cui sono sottoposte le nostre istituzioni: una situazione potenzialmente pericolosa per la tenuta degli equilibri su cui si regge la nostra democrazia. Alcune forze politiche vogliono mettere in discussione gli atti ufficiali della Presidenza della Repubblica, accusare lo stesso Capo dello Stato di essere un mentitore, sobillare nel Paese un ...

Governo : 2 giugno - da Palermo pullman per manifestazione M5S a Roma : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) – Anche una delegazione di attivisti e portavoce del M5S Palermo parteciperà il 2 giugno alla manifestazione organizzata dal Movimento il 2 giugno a Roma. “Facciamoci sentire – si legge sull’evento della pagina Facebook del Movimento di Palermo – E’ importante che lo facciamo, tutti insieme a partire da ora. Organizzeremo anche delle manifestazioni nelle principali città ...

RIFORMA PENSIONI/ Sodano (M5s) : impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Sodano (M5s): impedito un Governo che poteva cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:59:00 GMT)

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Governo : M5S denuncia - censurati al Parlamento Ue su furto democrazia Italia (2) : (AdnKronos) – “Vogliamo rilanciare l’Europa con i fatti – va avanti Corrao – Nel nostro accordo di Governo non è prevista l’uscita dall’euro ma vogliamo un serio dibattito per rendere l’Unione più equa. Ma evidentemente a qualcuno la democrazia Italiana fa paura”.‘Nell’intervento che non mi è stato possibile fare avrei detto che il Governo M5S Lega aveva intenzione di lavorare ...

Governo : M5S denuncia - censurati al Parlamento Ue su furto democrazia Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle “è stato censurato al Parlamento europeo. In base all’articolo 135 del regolamento, il parlamentante europeo Ignazio Corrao ha preso la parola in Aula. Dopo aver pronunciato queste parole: ‘Alla maggioranza eletta in Italia è stata impedita la possibilità di formare un Governo’, il presidente di turno del Parlamento europeo ha spento il microfono e ha censurato il ...

Governo - Zaia : “Impeachment? Meglio andare a votare subito”. E sull’alleanza con M5s : “Decide Salvini” : “Siamo in una Repubblica parlamentare e ci siamo trovati davanti a una Repubblica semi-presidenziale o presidenziale. Abbiamo capito che la fiducia al Governo la deve dare anche il capo dello Stato. La verità è che domattina si riva a votare e si vince come prima, a quel punto cosa faremo? Alleanza col M5S? Decide Matteo Salvini, non mischio le vicende nazionali con quelle regionali. L’impeachment ha un problema tecnico, mi sa che è ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...