Governo | la scelta di Mattarella s’iscrive nel solco tracciato da Napolitano

Governo : Zago (Gruppo Pro- Gest) - d’accordo con scelta Mattarella : Treviso, 28 mag. (AdnKronos) – “Sono d’accordo con la scelta di Mattarella. Il Capo dello Stato ha preso una posizione netta rispettando le prerogative che gli affida la Costituzione. Ritengo sia venuto incontro alle richieste dei due partiti della coalizione maggioranza – unione che mi è sempre parsa un po’ eccentrica – in tutti i modi possibili”. Così l’Ad del Gruppo Pro-Gest Bruno Zago ...

Governo. Sapelli : “Cottarelli? Scelta di Mattarella è infantile. Ne ho viste di ogni - ma come questa mai” : “Mattarella? Con tutto il rispetto per l’istituzione, ma un presidente della Repubblica deve parlare come un buon padre di famiglia che ha a cuore la salute della propria famiglia. E invece io ho sentito un presidente che ha lanciato un allarme“. Sono le parole dell’economista Giulio Sapelli, nel corso di Non è L’arena (La7). “Mattarella è l’ultimo che deve lanciare allarmi” – continua ...

Governo : Candiani (Lega) - scelta Mattarella scriteriata e per Europa più ingiusta : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) – “La scelta di Mattarella è stata una scelta scriteriata, una scelta per un’Europa più ingiusta e più debole e che ha rigettato il nostro Paese in un clima da campagna elettorale”.Così all’Adnkronos il senatore della Lega e commissario del partito in Sicilia Stefano Candiani all’indomani del fallimento del Governo giallo-verde. Il senatore non vuole parlare dell’ipotesi ...

Governo - la Terza Repubblica nasce con la crisi del sistema. La scelta di Mattarella : no a Savona per salvare la Costituzione : La crisi più lunga si trasforma nell’ora più buia. Non della Repubblica, di sicuro delle sue istituzioni. Il crollo non è più quello dei partiti, non è più quello del sistema politico, ma quasi dell’ossatura dello Stato. Dopo 85 giorni di trattative e strategie, la Terza Repubblica si ripiega su se stessa. In un’ora tutto si sgonfia: il contratto, la strana maggioranza, il Governo del cambiamento. I temi e non le persone, era ...

Governo M5s-Lega - Conte o Di Maio premier?/ Scelta di Mattarella e dubbi su Savona : Salvini stretto da alleati : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella decide tra Conte o Di Maio premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:11:00 GMT)

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica. Un nome che può portare avanti il contratto di Governo. E sono particolarmente orgoglioso di questa scelta”. Lo scrive il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle a stretto giro delle consultazioni al Quirinale, postando il video delle ...

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte (2) : (AdnKronos) – “Come capo politico del Movimento – prosegue Di Maio ribadendo quanto detto al Quirinale – posso dire che abbiamo lavorato notte e giorno per portare a casa questo risultato. A chi ci critica dall’estero dico: fateci partire prima. Poi ci criticate, ma almeno fateci partire”.“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro, nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso ...

Governo - Lega e iscritti M5s dicono sì al contratto/ Di Maio e Salvini - domani incontro per scelta premier : Governo, il contratto M5s-Lega: Di Maio e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 23:18:00 GMT)

Governo M5S-Lega - il silenzio di Mattarella : cosa c'è dietro la scelta del Quirinale : Sergio Mattarella osserva con attenzione, silenzio e grande prudenza quello che sta accadendo. Consapevole, si dice sul Colle, che ogni sua parola rischierebbe di aggravare la situazione. L' ...

Governo - la Ue : «L’Italia non cambi su migranti». Salvini : «Inaccettabile» Di Maio : «Scelta tra coraggio e paura» : Sul tavolo tecnico di oggi tra M5S e Lega, il leader della Lega: «Serve fortuna e pazienza». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari»

Governo - il discorso di Mattarella che mette in guardia Lega e M5S : “Su scelta del premier Einaudi usò in pieno le sue prerogative” : “Cercando sempre leale sintonia con il Governo e il Parlamento, Luigi Einaudi si servì in pieno delle prerogative attribuite al suo ufficio ogni volta che lo ritenne necessario”. E’ un passaggio dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Dogliani. “Fu il caso illuminante del potere di nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, dopo le elezioni del 1953 per la quale non ritenne di avvalersi ...