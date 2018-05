Governo | il Pd in piazza a Cagliari

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Governo - Cottarelli al Quirinale con la lista dei ministri. Piazza affari in calo - spread a 263 : Cosi' iSalvini replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : PD e 5 Stelle in piazza - lista ministri del Governo Cottarelli (29 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: PD e 5 Stelle in piazza, crisi istituzionale alle Stelle. Debutto ok per la nuova Italia di Roberto Mancini (29 maggio 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 09:39:00 GMT)

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al Governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Governo : Pd in piazza 1 giugno. Renzi : 'Si andrà presto al voto - battaglia su Europa' : Sarà una battaglia tra chi mette in discussione l'appartenenza atlantica dell'Italia e chi non vuole cambiare una linea di politica estera che l'Italia segue da 70 anni". "E' l'occasione - dice poi ...

**Governo : Renzi - abbiamo dovere reagire - anche andando in piazza** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Per Matteo Salvini e Luigi Di Maio “la vita è solo una diretta Facebook e un ‘mi piace’. Sono la negazione di ciò che serve all’Italia. Stanno giocando sulla pelle degli italiani. Noi abbiamo il dovere di reagire, anche di scendere in piazza se necessario e preparsi a campagna che sarò tutto su questo: Europa sì- Europa no”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. L'articolo ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il Pd si schiera con il Quirinale. Nelle parole e nei fatti. E’ stata indetta per il 1° giugno una manifestazione nazionale a Roma “in difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione in queste ore sotto un attacco senza precedenti”. Qualche perplessità sulla gestione della crisi da parte del presidente Sergio Mattarella viene sussurrata in ambienti dem, a taccuini chiusi. Ma, vista ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (2) : (AdnKronos) – Il Pd, dunque, ‘copre’ il Colle e si dice pronto a sostenere “le iniziative del presidente della Repubblica”. Quindi, sostegno al Governo Cottarelli. I dem sarebbero pronti a votare una manovra che scongiuri l’aumento dell’Iva e delle accise ma si da per scontato che sarà quasi impossibile arrivare fino a quel punto e che le elezioni si terranno subito dopo l’estate. Tuttavia sulla ...

Governo : Pd con Mattarella - 1° giugno in piazza (3) : (AdnKronos) – No ai litigi, è l’appello di Renzi, ma il Pd resta lacerato dalle difficili settimane dopo il 4 marzo. E lo dimostrano i primi veleni già partiti proprio attorno al ruolo dell’ex-segretario e sopratutto su chi farà le liste visto che un segretario eletto non c’è e l’ultima assemblea ha congelato la reggenza Martina (che oggi ha riunito i big dem al Nazareno per fare il punto della situazione). E’ ...