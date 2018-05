Governo | il ministero dell Interno ' Alzare la vigilanza sulle sedi istituzionali'

Governo - Di Battista : “Inaccettabile veto di Mattarella su Savona. Economia è ministero più politico” : “Per me è anche giusto che il Presidente della Repubblica abbia un’interlocuzione rispetto al ministro della difesa in quanto capo delle forze armate ma trovo inaccettabile che si pongano dei veti su quello che è il ministro più politico di un Governo”. Così Alessandro Di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Qui si sta minando il concetto di democrazia. È assurdo che mi si accusi ...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il Governo Conte - Meloni : 'Pronti ad aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il Governo Conte : E torna quindi lo spettro delle elezioni visto che né Lega, né M5s sono disponibili ad offrire un altro nome per il dicastero dell'Economia. Anche perché un altro nome innescherebbe un risiko nel ...

Governo MS5-Lega - nodo ministero dell’Economia - Savona/ Salvini arrabbiato - Di Maio gli mette like : è stallo : Governo MS5-Lega, nodo ministero dell’Economia, Savona, Salvini arrabbiato, Di Maio gli mette like: è stallo. Non si sblocca la questione relativa alla posizione dell'economista(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:46:00 GMT)

Governo : sorpresa per il Ministero dell’Istruzione : Il Ministero dell’Istruzione, contrariamente a quello che si poteva pensare, sarà un’esclusiva del Movimento 5 Stelle. Il nome uscirà senza ombra di dubbio tra quelli di diversi esponenti pentastellati. La Lega ha provato fino alla fine a dire la sua su questo importante Ministero ma i grillini si sono aggiudicati facilmente la partita. Ora non […] L'articolo Governo: sorpresa per il Ministero dell’Istruzione proviene da ...

Governo : Di Maio - superministero per me? Non se ne sta discutendo : Roma, 25 mag. (AdnKronos) – Con il premier incaricato Giuseppe Conte “parleremo di tutto quello che bisogna fare in vista della formazione di Governo, ci sarà un confronto tra le forze politiche che sostengono Conte e, appunto, il presidente incaricato”. Lo dice Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio, dove sta per iniziare la riunione con Conte e Matteo Salvini. A chi gli domanda se sia pronto a rinunciare al superministero che ...

Governo : incarico a Conte - adesso è toto ministri. Partita su ministero Economia - analisti - : Ha accettato con riserva Giuseppe Conte l'incarico di formare il nuovo Governo che gli è stato conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi partiranno le consultazioni ed è già ...

Governo M5S-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Contratto Governo - diritti dimenticati : eutanasia - ius soli e rimborsi nido solo agli italiani. C’è però un ministero Disabili : diritti civili dimenticati e politiche sociali ancora troppo timide. Per i primi neppure un cenno tra i punti del Contratto di governo tra 5 Stelle e Lega, che riesce a tenere ancora sepolte le leggi sull’eutanasia e quella sullo ius soli. È prevista, invece, una spesa fino a 17 miliardi di euro per le politiche della famiglia. È l’unica cifra messa nera su bianco, perché non vengono in alcun modo indicate le risorse con cui, ad esempio, ...

Governo M5S-Lega. Voci su Giuseppe Conte premier - su anti-euro Paolo Savona per ministero Economia : La squadra di Governo M5S-Lega è pronta. I due partiti hanno raggiunto un'intesa sul nome del premier che, stando a diverse fonti, dovrebbe essere il docente di diritto privato all'Università di ...

Governo - la voce terrificante sul ministero per Luigi Di Maio : avrà la delega al Lavoro : Nella squadra dei ministri del prossimo Governo Lega-M5s ci sarà spazio anche per Luigi Di Maio , che con Matteo Salvini si è detto disponibile a un incarico che abbia anche una forte connotazione ...

CONTRATTO Governo M5S-LEGA - ULTIMATUM DI SALVINI/ No Di Maio premier - Centinaio : "Ministero Interno a noi" : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5S-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra SALVINI e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 00:02:00 GMT)

Governo : Delrio - già fatto scatoloni - ‘bici blu’ resta al ministero : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Ho già fatto gli scatolini, la bici rimane di proprietà del ministero”. Piuttosto che l’auto blu “io avevo la ‘bici blu’, abbiamo fatto più di 4.000 km con quella bici lì, quindi abbiamo pedalato”. A dirlo è il ministro uscente Graziano Delrio, capogruppo dem alla Camera, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. L'articolo Governo: Delrio, già fatto scatoloni, ...

