Governo | il gran rifiuto I precedenti poco azzeccati di Paolo Savona

Governo : Renzi - Savona grande alibi per fuga da promesse irrealizzabili : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Quante cose hanno promesso, obiettivi irraggiungibili e alla fine si sono impauriti e si sono tirati indietro”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Fb. “E Savona è stato il grande alibi per la fuga di Salvini” e permettere al leader della Lega di andare al voto. Perchè, ha aggiunto, a M5S e Lega “interessa solo fare una gigantesca campagna elettorale, non interessano gli italiani. ...

Governo : Soverini (Area civica) - grande alleanza contro antieuropeisti : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La politica italiana è a un bivio pericoloso che segnerà il futuro del Paese per molti anni: da un lato la scelta populista ed antieuropea, dall’altro quella democratica ed europea. Per questo lanciamo un appello a tutte le forze politiche, dal Pd alla sinistra, da quelle liberali, ai riformisti, all’area cattolica, ed a tutte quelle che credono fermamente nei valori della Costituzione per ...

Governo : Martina - grazie a Gentiloni per grande lavoro a servizio Italia : Milano, 25 mag. (AdnKronos) – ‘Tutti dobbiamo un grazie a Paolo Gentiloni per il grande lavoro fatto al servizio dell’Italia. La sua competenza, la sua serietà e la sua passione sono un punto di riferimento prezioso per tutto il Pd”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina a margine di un incontro a Milano con i giovani democratici. L'articolo Governo: Martina, grazie a Gentiloni per grande lavoro a ...

Governo - Di Maio : “Grande sinergia - come se avessimo sempre lavorato insieme. Diktat? Non commento retroscena” : “Incontro con Conte e Salvini? come se avessimo lavorato sempre insieme, ci capiamo al volo”. Così Luigi Di Maio, lasciando la Camera dei deputati, dopo il vertice a tre con il premier incaricato e il segretario della Lega. Sui tempi, dopo le voci sugli slittamenti e il nodo ancora aperto sulla lista dei ministri, il capo politico M5s ha rivendicato: “Dipende dal professor Conte e dal presidente Mattarella”. Così, come ...

Governo : sindaco Pozzallo - su migranti segua percorso Minniti : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – “Le critiche di queste ultime ore nei confronti del ministro Minniti sono assolutamente ingiustificate e incomprensibili. Ci auguriamo che la linea politica sull’immigrazione non venga modificata e che il nuovo ministro possa continuare il percorso avviato da Minniti, continuando a essere vicino concretamente ai Comuni di frontiera quale è Pozzallo”. Lo dice il sindaco della cittadina del ...

Migranti : Orfini - alcune scelte Governo hanno sdoganato destra : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “alcune scelte di governo hanno favorito lo sfondamento a destra. Se andiamo in tv a dire che l’immigrazione e’ un pericolo si fa un assist a Salvini. La lettura sull’immigrazione data dal nostro governo ha sdoganato una lettura di destra del fenomeno”. Lo ha detto il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Carta Bianca. L'articolo Migranti: Orfini, alcune scelte governo hanno ...

Ilva - Tav - grandi opere - Europa. L'avvertimento di Confindustria al Governo che verrà : Il grande rischio che corre l'Italia ha sfaccettature diverse e tutte preoccupanti: marginalità, isolamento, ma soprattutto una "enorme perdita di credibilità". Confindustria irrompe così nell'orizzonte incerto del governo nascente e avverte che ci sono pilastri imprescindibili: l'Europa innanzitutto. E poi ancora le infrastrutture (dalla Tav al Tap) e l'Ilva. Linea, quella degli industriali, diametralmente opposta a quella ...