Governo : Guerini - servirebbe fronte ampio per voto a luglio : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io penso che, visti i tempi tecnici necessari, anche per consentire il voto degli italiani all’estero, non si possa votare prima di settembre. Ma sarebbe utile andare ad elezioni il prima possibile, anche a luglio, se ci fosse una condivisione la più ampia possibile delle forze politiche”. Lo ha detto Lorenzo Guerini del Pd a SkyTg24.“Il momento è preoccupante, quindi serve ...

Governo Cottarelli - Guerini : “Il Pd si astiene per rispettare la neutralità del Governo” : “Abbiamo deciso che ci asteniamo su Cottarelli, per rispettare il carattere di neutralità del Governo, che ci deve poi portare all’appuntamento elettorale”. Così Lorenzo Guerini, al termine della riunione del gruppo Pd alla Camera. “Alle elezioni vogliamo arrivare con un fronte ampio”, ha rivendicato. “Le elezioni devono essere fissate al più presto”, ha aggiunto Andrea Orlando. “Sono ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle(2) : (AdnKronos) – “La direzione di ieri -prosegue Guerini- è stata positiva per diverse ragioni. In una fase politica difficile e complessa come quella che il Paese sta vivendo e che dopo due mesi esatti ha visto il fallimento dei vincitori alle elezioni (o presunti tali), non per un caso del destino ma per loro responsabilità conclamata, il nostro partito ha discusso, si è confrontato, ha esaminato la situazione e le novità che nel ...

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Non ci sono le condizioni per fare un Governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”. Lo scrive Lorenzo Guerini su ‘Democratica’ ricordando la decisione assunta ieri nella Direzione Pd. L'articolo Governo: Guerini, no ...

Pd - Guerini : “Non è in discussione la fiducia a Martina. Appoggio a Governo Giorgetti? Ipotesi strampalata - non esiste” : “Il documento? Un contributo per trovare l’unità nel partito, che non significa azzerare il dibattito interno”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, a poche ore dall’inizio della direzione Pd e all’indomani della diffusione del documento dei renziani “contro la conta interna”. “Ipotesi Appoggio esterno a governo guidato da Giorgetti? È talmente strampalata che non esiste” L'articolo Pd, Guerini: ...

Il coordinatore Pd - Guerini : 'Governo di tutti? Disponibili a un confronto' : "Il Pd ha detto che è disponibile a realizzare un incontro con chi sarà eventualmente incaricato dal presidente Mattarella per confrontarsi sui punti programmatici": lo ha detto il coordinatore dem ...

Governo - Marcucci (Pd) : “Rischio voto”. Guerini : “Tra Lega e M5S c’è un finto litigio. Aspettano di liquidare Forza Italia” : “Rischio voto anticipato? Il rischio c’è se i vincitori delle elezioni non avranno la Forza e la capacità di creare le condizioni e le capacità di fare un Governo, mi sembra che dal punto di vista programmatico problema non li abbiano, stanno solo litigando sulle poltrone, mi auguro che prevalga il senso di responsabilità”. Così il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci entrando alla riunione dei gruppi parlamentari del Pd ...