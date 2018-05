Governo : Grillo - stiamo calmi - questa è solo politica : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Era così radicata l’idea che parlare di politica significasse solo inseguire nipoti (da Letta a Ruby) e orchestrare dibattiti sul nulla che assistiamo al disorientamento assoluto di fronte alla ripresa del confronto politico, anche duro”. ...

Governo - Grillo attacca : "Qualcuno parla al posto degli italiani" : La gag, è evidente, nasconde un messaggio per il Colle che ieri sera, annunciando la fine dell'esperimento Conte, ha detto di non aver condiviso il nome di Paolo Savona all'Economia perché 'l'...

Fraccaro - Grillo - Centinaio : chi sarebbero stati i ministri del Governo Conte : Il capo politico del Movimento 5 Stelle rivela nella diretta Facebook seguita al fallimento delle consultazioni

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo : Grillo - offensiva media contro esecutivo Lega-M5S : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “A marzo il paese si è espresso molto chiaramente affinché le zampate di una finanza mannara fossero allontanate dall’economia, dalle loro vite. Perché l’Europa non fosse più un campo di concentramento monetario, ma potesse davvero diventare un’unione di culture ed intenti”. Lo scrive Beppe Grillo sul blog. “La casta era acciaccata ma il popolo italiano ha chiesto ancora di ...

Governo : Grillo - su Conte gossip maligno - è casta che decade : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Il maligno gossip-check-up sul Professor Conte imperversa, futile, a partire dal minuto esatto in cui si è fatto il suo nome. E’ il brulicame di microscopici colpi di coda, davvero un brutto spettacolo, inscenato senza alcuna regia preordinata. E’ la casta che decade, che si agita per puro istinto di sopravvivenza”. Lo scrive Beppe Grillo nel blog in un post dal titolo ...

Governo : Grillo - Di Maio ha tutto il mio appoggio : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Luigi hai tutto il mio appoggio, dobbiamo soltanto resistere a questo ulteriore rilancio di calunnie, è soltanto la paura di chi non si è mai voluto giocare qualcosa in cui credesse veramente nella vita, di gente che crede di essere coperta da un vaccino per le sconfitte; niente di più”. Così Beppe Grillo si rivolge a Luigi Di Maio in un post sul blog. L'articolo Governo: Grillo, Di Maio ha tutto ...

Governo - Grillo (M5s) : “Conte premier? State tranquilli - nessuna apocalisse. Sarà un presidente autonomo” : “Ho letto diversi tentativi diffamatori sul professor Conte. Mattarella temporeggia? Non c’entra nulla. Si deve prendere il suo tempo. Non è una pausa di riflessione, ma una pausa fisiologica che sapevamo ci sarebbe stata. Non vi Sarà nessuna apocalisse. Il presidente del Consiglio Sarà autonomo”. Così Giulia Grillo, capogruppo alla Camera del M5s, all’ingresso di Montecitorio. “Conte è espressione di un accordo ...

Governo M5S-Lega - Beppe Grillo disperato punta tutto su Roberto Fico : Non c'è solo Silvio Berlusconi, in ambasce per l'alleato , ex?, leghista che va coi 5 Stelle. C'è anche Beppe Grillo che vede i suoi all'altare coi leghisti che ha insultato per anni. Che per anni, ...

"Il matrimonio mi agita - sarà ok" Grillo sul Governo M5S-Lega Salvini : "C'è l'accordo sul premier" : "Abbiamo fatto un miracolo e domani sara' tutto ok. Con il Carroccio andremo d'accordo perche' i loro giovani sono simili ai nostri". Lo ha detto, come si legge su Il Secolo XIX, Beppe Grillo ieri sera durante uno spettacolo al teatro 'Civico' della Spezia. "Abbiamo fatto fuori il Pd e lo psiconano - ha proseguito - e con la Lega ce la giocheremo" ma "andremo d'accordo". Segui su ...