Governo | Giorgetti Lega | “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio Era il perno

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti - 2 - : E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee'. Per il leader ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti (2) : (AdnKronos) – “Né io né lui – dice Salvini rispondendo alle domande su Giorgetti ministro – ci sentivamo in grado di avere lo stesso standing, la stessa forza, la stessa energia, le stesse relazioni del prof. Savona. E non si può dire no a un ministro -si può chiamare Pippo, Pluto, Paperino- perché non ha la condivisione del mondo dei mercati, della finanza, dello spread e delle capitale europee”. Per il leader ...

**Governo : Salvini - Savona garanzia più di Giorgetti** : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La lealtà vale più di una poltrona, Savona era la massima garanzia di riuscire a contrattare condizioni vantaggiose per l’Italia in Europa, più di chiunque altro. Più di me e di Giorgetti sicuramente”. Così Matteo Salvini, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede perché non abbia mediato accettando la nomina di Giorgetti al Mef al posto di Savona. L'articolo **Governo: Salvini, ...

Governo - Salvini : 'Giorgetti al Mef? Con Savona l'Ue ci avrebbe ascoltati di più' : Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, il quale ha definito il ministro dell'Economia in pectore "sgradito" al Colle "la pedina più importante di tutto il Governo". "Nessuno ha mai preteso ...

Governo - Giorgetti l'ultima carta del Colle ma Salvini ha detto no : Soprattutto nel passaggio dove ricorda di aver chiesto 'per il ministero dell'Economia l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con il programma'. Il nome di ...

Governo - Conte ha rimesso l'incarico | Mattarella : "Sì a tutti i ministri tranne Economia per tutelare risparmi - offerto Giorgetti | Ira di Salvini e Di Maio - voci di richieste di impeachment : Salvini: "Pressioni su di noi, ora al voto". Di Maio: "Non è democrazia: inutile votare se decidono le lobby". Meloni: pronti a chiedere messa in stato d'accusa di Mattarella. Il Presidente: "Elezioni: Prenderò iniziative nelle prossime ore"

Governo - la rivelazione di Mentana : Giorgetti all’Economia Video : Giornata di consultazioni alla Camera dei Deputati, quella di oggi, 24 maggio, per il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. Il premier dovra' poi salire al Quirinale, probabilmente domani, con la lista dei ministri da portare al vaglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In queste ultime ore impazza, come ormai sta accadendo da giorni, il toto ministri. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, su alcuni nomi ...

Governo : Conte Premier - battaglia sull'eurocritico Savona all'economia. Ipotesi Giorgetti : Chi è Savona Laureato in Economia nel 1961, specializzato al Mit di Boston, entrato nell'ufficio studi della Banca d'Italia, direttore generale di Confindustria e tra i fondatori dell'università ...

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Governo - il pronostico di Mentana : “Ecco i nomi dell’esecutivo : Giorgetti - Di Maio - Salvini e Spadafora…” : Il Direttore del TgLa7 Enrico Mentana dichiara quello che, con tutta probabilità, potrebbe essere l’esecutivo del nuovo Governo stando a “fonti accreditate” L'articolo Governo, il pronostico di Mentana: “Ecco i nomi dell’esecutivo: Giorgetti, Di Maio, Salvini e Spadafora…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - resta il rebus squadra. Salvini insiste su Savona - il piano B è Giorgetti : Il prof anti-euro al Tesoro non piace al Quirinale IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Governo - il Colle dà l'incarico a Conte. Scontro su Savona all'Economia - avanza Giorgetti : Il nome più discusso è quello di Paolo Savona all'Economia, il professor "anti-euro" che piace tanto a Salvini e ha incassato anche l'ok di Di Maio, ma sembrerebbe essere meno gradito al Quirinale ...

Governo : l'enigma Conte premier e Giorgetti verso l'Economia : ... con una squadra di ministri ancora in corso di definizione ma che dovrebbe rispettare le previsioni delle ultime ore: tramontata l'ipotesi del professor Paolo Savona all'Economia, che dovrebbe ...