Governo | Dipartimento pubblica sicurezza | “Aumentare vigilanza a sedi istituzioni” Il 2

(Di martedì 29 maggio 2018) Questure e prefetture di tutta Italia allertate per possibili gesti simbolici o azioni contro i palazzi del potere. È questo il contenuto della nota diramata daldi, in allarme per il clima che si respira nel Paese dopo la crisi istituzionale degli ultimi giorni. Secondo gli apparati die di intelligence, al momento non ci sono segnali specifici legati alle iniziative annunciate dal Movimento 5 stelle e la Lega. La preoccupazione, però, è che i toni possano esasperarsi ulteriormente. E che singoli o gruppi di estremisti decidano di attaccare le istituzioni italiane. Per questo, ilha invitato a innalzare lasui palazzi del potere. A Roma, dove c’è la quasi totalità delle, e nelle altre città, a partire da Milano. Da tenere sotto controllo anche gli uffici dell’Unione europea. La nota delfa ...