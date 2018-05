Governo | Di Maio | spread oltre 300 | problema non eravamo noi

Perché Di Maio ha perso il suo Governo e Salvini farà vedere le stelle al Movimento : Il sondaggio di Swg per il TgLa7 di ieri ha scoperto le carte delle ultime, complicate 48 ore. Ora è chiaro a tutti Perché Matteo Salvini abbia fatto saltare il tavolo: ha spolpato Forza Italia e sta iniziando con l’antipasto del Movimento 5 stelle. Le stime danno infatti la Lega al 27,5% contro il 24,5 di una settimana prima e, soprattutto, il 17,4% dello scorso 4 marzo. Dieci punti guadagnati in tre mesi di campagna elettorale fra piazza e ...

Governo - Di Battista : “Ho parlato con Di Maio - Quirinale mente. Mi accusino pure di vilipendio” : “Il Quirinale mente, mi assumo le mie responsabilità, mi accusino di vilipendio. Credo fermamente in quello che mi ha detto Luigi Di Maio“. Lo afferma Alessandro Di Battista del M5s, intervenendo a Otto e Mezzo, su La7, riferendosi alla smentita arrivata dal Colle sulle parole di Di Maio, il quale a Pomeriggio Live ha detto che erano stati a Mattarella fatti altri nomi per l’Economia, Siri e Bagnai. Di Battista puntualizza: ...

Governo : Avvenire - Salvini e Di Maio non lo volevano più : "C'è solo una spiegazione per la mancata nascita del Governo gialloverde del professor avvocato Giuseppe Conte: i due leader politici che ne avevano costruito a tavolino programma e compagine ...

Salvini e Di Maio : "Il Governo del cambiamento se lo beccheranno tra qualche mese" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio oggi hanno trascorso gran parte della giornata in tv, in particolare su Canale 5, prima da Barbara d'Urso, poi da Nicola Porro a Matrix. Nella trasmissione in prima serata il leader del Carroccio, oltre a ripetere gli stessi argomenti già trattati nelle ultime ore tra Facebook, la radio e Pomeriggio Cinque, ha anche detto che il lavoro fatto sul contratto di governo con il MoVimento 5 Stelle non andrà sprecato e ...

Cottarelli : legge di bilancio e poi elezioniDi Maio : sabato tutti in piazza a RomaSalvini : Mattarella riporta il Pd al Governo : L'economista promette tempi stretti per il suo esecutivo tecnico. Da capire quale maggioranza lo sosterrà in Parlamento. Mobiltazione di Carroccio e pentastellati, divisi però sull'eventuale richiesta di impeachment.

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Governo - Di Maio : "Fatti nomi alternativi a Savona". Smentita del Colle : Il leader del Movimento da Barbara D'Urso: "All'Economia Mattarella ha bocciato anche Bagnai e Siri". Replica del Quirinale: "Falso". Salvini: "Non lo so, io non c'ero" Governo, incarico a Cottarelli. "Fiducia o voto dopo agosto. Italia essenziale ...

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Di Maio in tv : no a un Governo in provetta |Il Colle a M5s : mai arrivati nomi diversi da Savona |Salvini : con Cottarelli torna il Pd al Governo : Di Maio a "Pomeriggio 5" ricostruisce la fine del tentativo Conte: "Al Colle abbiamo fatto arrivare altri nomi come Bagnai e Siri per il ministero dell'Economia ma nessuno ci ha ascoltato".

Governo - Padellaro : “M5s e Di Maio devono essere alternativa alla Lega - altrimenti Salvini se li mangia” : “A questo punto Di Maio, insieme al gruppo dirigente del M5s, deve decidere che tipo di campagna elettorale fare. Se adottano una strategia buonista nei confronti della Lega, Salvini se li mangia. devono fare una campagna elettorale di alternativa alla Lega”. Sono le parole di Antonio Padellaro, fondatore ed editorialista de Il Fatto Quotidiano, durante lo speciale live di Loft #CaosGoverno. L'articolo Governo, Padellaro: “M5s ...

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Governo : Di Maio conferma - al Colle nome Siri e Bagnai : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio conferma “di aver fatto pervenire al Quirinale i nomi di Bagnai e Siri per uscire dall’impasse sul ministro dell’Economia”. L'articolo Governo: Di Maio conferma, al Colle nome Siri e Bagnai sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : Savona non era solo nome - no Governo fabbricato in provetta : "Io voglio un governo votato dagli italiani, non un governo fabbricato in provetta. In Italia le decisioni politiche le prendiamo noi o le banche e le agenzie internazionali?". Lo ha detto Luigi Di ...