Governo - Di Maio | ' Niente impeachement' Si riparla di esecutivo Lega-M5s

Di Maio : fate partire nostro Governo - no a impeachment a Mattarella | : Il leader del M5S: "Salvini non vuole fare l'impeachment, e ne risponderà lui come cuor di leone. Siamo pronti a rivedere la nostra posizione, se abbiamo sbagliato qualcosa lo diciamo, ma si rispetti ...

Di Maio rilancia il Governo M5s-Lega e archivia l'impeachment | Cottarelli prende tempo | Sul tavolo l'ipotesi voto a luglio : Il premier incaricato Cottarelli vive un giorno in stand by e apre due scenari: scioglimento delle Camere e elezioni a luglio o accordo con i partiti per varare una legge di bilancio light e votare a ottobre. Da Napoli Di Maio spariglia ancora le carte. Meloni: pronta a rafforzare la maggioranza

Di Maio riapre la strada stretta verso il Governo politico : Domani Cottarelli tornerà al Colle: intanto vive un giorno di stand by aprendo così due scenari opposti. O lo scioglimento immediato delle camere e elezioni a fine luglio o un accordo con le forze ...

Governo : Renzi - Di Maio teme voto - sa che pagherà sceneggiata : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha una paura matta di andare a votare perché sa che questa sceneggiata la pagheranno”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, Di Maio teme voto, sa che pagherà sceneggiata sembra essere il primo su Meteo Web.

Caos Governo : Cottarelli congelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Di Maio : «La maggioranza c’è - fate partire il nostro Governo». E ritira l’impeachment : I leader di Lega e M5S premono per tornare subito alle urne o per far ripartire la formazione di un governo gialloverde, respingendo l’idea di un governo tecnico di transizione. Di Maio: «Impeachment non è più sul tavolo»

Governo : Renzi - Di Maio teme voto - sa che pagherà sceneggiata : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Luigi Di Maio ha una paura matta di andare a votare perché sa che questa sceneggiata la pagheranno”. Lo dice Matteo Renzi a Otto e mezzo. L'articolo Governo: Renzi, Di Maio teme voto, sa che pagherà sceneggiata sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

Dopo il caos Di Maio riparla di Governo Lega-M5s : Ultimo appello a Sergio Mattarella: "Una maggioranza c'è in Parlamento. Fatelo partire quel governo ma di mezzucci basta. Perché di governi tecnici, istituzionali, non ne vogliamo. Perché quelli traseno e si mettono e chiatte, come diciamo noi. La maggioranza in Parlamento c'è". Luigi Di Maio e Matteo Salvini oggi si sono visti, e hanno deciso di fare un estremo tentativo sul Quirinale. Per far rimettere nel cassetto ...

Di Maio : Oettinger? Governo del cambiamento si farà rispettare : Roma, 29 mag. , askanews, ''I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo Oettinger sono assurde. Questa gente tratta l'Italia come una colonia estiva dove venire a passare le ...

Governo : Di Maio su Oettinger - assurdo - ci trattano come colonia estiva : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze, è assurdo. Se io avessi detto la stessa cosa sui tedeschi sarebbe insorta tutta la comunità politica europea. Ora istituzioni dovrebbero difenderci, ma c’è silenzio assordante. Tra pochi mesi nascerà un Governo del cambiamento”. Lo ha detto il leader del M5S Luigi Di Maio in un’intervista con Fanpage.it, commentando le ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...