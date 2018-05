Governo | Di Battista | “Ho parlato con Di Maio | Quirinale mente Mi accusino pure di

Governo - il padre di Di Battista indagato per offese a Mattarella : Vittorio Di Battista aveva scritto su Facebook un post, poi rimosso, contro il presidente della Repubblica. Il fascicolo è stato aperto dalla procura di Roma

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Governo - Di Battista : “Mattarella? Faremo richiesta impeachment e speriamo che altri partiti la sostengano” : “Mattarella? Faremo formalmente la richiesta di impeachment, sperando che le altre forze politiche la sostengano. Qua non si tratta più di M5s o Lega, ma di rispetto nei confronti del popolo italiano e della sovranità popolare”. Lo ha annunciato in diretta a Non è L’arena (La7) l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, che ha spiegato: “Il M5s può piacere o non piacere, ma abbiamo preso il 32% dei votid ei ...

Governo - Di Battista : “Prima del voto bisogna mettere in stato di accusa Mattarella. Sarò al fianco di Di Maio” : “Fino a prova contraria questa è una repubblica parlamentare, prima di tornare al voto tocca mettere in stato d’accusa il presidente per attentato alla costituzione. E badate bene, non lo facciamo a cuor leggero” perché abbiamo “sempre tutelato le istituzioni”. Così Alessandro Di Battista, dal palco di Fiumicino, conferma l’indiscrezione sulla volontà dei 5 Stelle di chiedere l’impeachment per il ...

Governo - Conte assieme a Di Maio e Di Battista dopo i colloqui con Mattarella : dopo i colloqui di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte al Quirinale, la serata che porta alla fine del Governo M5S-Lega che ci conclude con Giuseppe Conte che rimette le mani il mandato nelle mano i di Sergio Mattarella, vede lo stesso Conte, Luigi Di Maio ed Alessandro Di Battista riuniti per alcune ore in un ufficio romano. Sia in entrata che in uscita facce tese e nessuna voglia di parlare con i cronisti. I tre poi si sono diretti con lo ...

Salta il Governo? Di Battista c'è"Se si rivota mi candido io" Già pronta la sfida interna a Di Maio : Nel M5s c'è qualcuno che tifa per nuove elezioni: "Io ho già il biglietto pronto per il mio viaggio, ma se Mattarella ci boccia il governo questa volta mi ricandido e torno in campo”, dice Di Battista Segui su affaritaliani.it

Governo - Di Battista : "Rispetto per Mattarella - ma mi dite cos'ha Savona che non va?" : L'ex parlamentare 5 Stelle: "Spero che possa nascere un Governo perché gli italiani lo hanno votato. Si è creata una maggioranza, si è creato un contratto di Governo. Il presidente della Repubblica ha ...

Governo - Di Battista a Sky TG24 : maggioranza c'è - no a voto anticipato - : ... poi sul Quirinale afferma: "Si è comportato in maniera eccellente fino a qualche giorno fa, adesso non può mettere veti politici a un ministro dell'Economia come Savona"

Governo - Scanzi : “Di Battista? Se si votasse tornerebbe in scena”. “Savona? Folle impedire che faccia il ministro” : “Se fra uno o due anni i tornasse al voto Alessandro Di Battista tornerebbe in scena. Lo dico perché un po’ lo conosco e credo che anche se oggi non sa la risposta, secondo me fra un anno tornerebbe in campo”. Così Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano prima dell’incontro con Alessandro di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. E sulla Credo che Mattarella sia stato molto bravo ...

Governo - Di Battista : “Inaccettabile veto di Mattarella su Savona. Economia è ministero più politico” : “Per me è anche giusto che il Presidente della Repubblica abbia un’interlocuzione rispetto al ministro della difesa in quanto capo delle forze armate ma trovo inaccettabile che si pongano dei veti su quello che è il ministro più politico di un Governo”. Così Alessandro Di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “Qui si sta minando il concetto di democrazia. È assurdo che mi si accusi ...

Governo : Verducci (Pd) - Di Battista smetta di giocare allo sfascio : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Di Battista, basta! Basta provocazioni, basta giocare allo sfascio. Basta attacchi indecenti al Presidente Mattarella e alla Costituzione. Basta con questo ridicolo e inquietante atteggiarsi a interprete della volontà popolare”. Lo afferma il senatore del Pd Francesco Verducci.“La garanzia della sovranità popolare -aggiunge- non sono nè Di Battista, nè Salvini, nè Di Maio. Nè tantomeno un post ...

Governo : Morani (Pd) - Di Battista nemico della Costituzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Con il nuovo, gravissimo attacco al Capo dello Stato, Di Battista ha mostrato finalmente il suo vero volto di nemico della Costituzione”. Lo afferma Alessia Morani, deputata del Partito democratico. “Lo stesso Di Battista -aggiunge- che in vista del referendum del 2016 montò su uno scooter e percorse 6000 chilometri per difendere ‘i principi della Costituzione’ oggi calpesta quegli ...

Governo Conte - diretta – Di Battista : “Savona? Dal Colle veto inaccettabile”. Salvini : “Uno che va bene a Berlino? No grazie” : Quarantotto ore per far nascere il Governo. A mercati chiusi, con la strada di nuovo in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” risponde il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte avviandosi a un’altra giornata alla Camera, la terza da quando il presidente della Repubblica gli ha conferito il mandato. Ma non è lui il protagonista della partita. Lo dice la Costituzione, eppure per la prima volta il confronto sui ...