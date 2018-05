Governo | Del Debbio e Giordano | “Noi megafoni di Salvini? C’è malcontento Una fetta di

Governo - allarme del ministero "Vigilare sulle sedi istituzionali" : Il D ipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno ha infatti diramato una nota alle questure e alle prefetture in cui le mette in allarme per la situazione politica attuale. Che il ...

Governo - il suicidio perfetto del mitologico Mattarella : Tutti in piedi, perché siamo già dritti dritti dentro la leggenda. E’ tutto bellissimo. Domenica, quando Re Sergio ha preso a pretesto il vecchio trombone Savona facendolo passare per un Bakunin scavezzacollo, la cosa più bella era vedere i renziani e gli annessi cortigiani che esultavano, ovviamente ignari di qualsivoglia competenza costituzionale e del tutto sconnessi da qualsiasi analisi politica minima: “Ha salvato il ...

Governo - Salvini : “Raccolta firme per l’elezione diretta del capo dello Stato”. Meloni : “Facciamo il presidenzialismo” : L’Italia vive una delle crisi istituzionali più gravi degli ultimi decenni. La più grande forza politica del Paese, il Movimento 5 stelle, chiede l’impeachment per Sergio Mattarella. E la 18esima legislatura rischia di essere la più breve della storia repubblicana. Un clima complicato – fatto di inediti attacchi al capo dello Stato e all’istituzione che rappresenta – in cui non poteva che spuntare uno dei temi più ...

Governo - Lorenzin : “Mi sento come una partigiana a difesa della Repubblica. Dobbiamo svegliarci” : “Oggi più che ministro della Salute mi sento una cittadina italiana ingaggiata sul fronte della difesa della nostra Repubblica e dei valori per cui hanno combattuto i nostri nonni. Mi sento come una partigiana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ho scelto Cusano (Radio Cusano Campus) dalla deputata di Civica e Popolare, Beatrice Lorenzin, a proposito della crisi politica attuale. “E’ uno dei momenti della vita di un ...

Crisi istituzionale : le pagelle ai protagonisti della crisi di Governo : La dignità di Mattarella, l’intuito di Berlusconi, l’irrilevanza del Pd e la notorietà passeggera di Conte. I voti ai protagonisti delle ultime concitate ore

Di Maio : Oettinger? Governo Del cambiamento si farà rispettare : Roma, 29 mag. , askanews, ''I mercati vi insegneranno a votare'. Le parole del Commissario europeo Oettinger sono assurde. Questa gente tratta l'Italia come una colonia estiva dove venire a passare le ...

Governo - il ministero dell Interno 'Alzare la vigilanza sulle sedi istituzionali' : ROMA - Innalzare la vigilanza nelle sedi istituzionali per prevenire possibili manifestazioni di protesta di singoli o gruppi 'appartenenti ad ambienti radicali' in occasione del 2 giugno e non solo. ...

Guido Tabellini - l'indiscrezione : lui il ministro dell'Economia del Governo Cottarelli : Riguarda, ovviamente, il ministero dell'Economia , lo stesso per il quale Paolo Savona era stato bocciato da Sergio Mattarella causando il fallimento del governo Conte. Sarebbe Guido Tabellini a ...

Il giorno del Governo Cottarelli : Il presidente del Consiglio incaricato è atteso al Quirinale alle 16 e 30 per presentare la lista dei suoi ministri: tutte le notizie, man mano che arrivano The post Il giorno del governo Cottarelli appeared first on Il Post.

Governo Cottarelli - Guerini : “Il Pd si astiene per rispettare la neutralità del Governo” : “Abbiamo deciso che ci asteniamo su Cottarelli, per rispettare il carattere di neutralità del Governo, che ci deve poi portare all’appuntamento elettorale”. Così Lorenzo Guerini, al termine della riunione del gruppo Pd alla Camera. “Alle elezioni vogliamo arrivare con un fronte ampio”, ha rivendicato. “Le elezioni devono essere fissate al più presto”, ha aggiunto Andrea Orlando. “Sono ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : 'Non ci sono giustificazioni se non emotive' : "La corsa dello spread - sottolinea l'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni - si spiega con le tensioni di questi giorni e con l'incertezza politica". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Il Governo innalza la vigilanza alle sedi delle istituzioni : innalzare la vigilanza alle sedi istituzionali per prevenire possibili manifestazioni di protesta di singoli o gruppi appartenenti ad ambienti radicali non solo in occasione del 2 giugno. È quanto chiede il Dipartimento della Pubblica Sicurezza in una nota a questure e prefetture nella quale si sottolinea la preoccupazione per l'attuale situazione politica.L'attenzione, secondo quanto si apprende, si concentra in particolare su Roma, dove ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen