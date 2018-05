Governo Cottarelli | voto a settembre o nel 2019 Rischio aumento IVA

Prof - magistrati e dirigenti : tornano i tecnici nel Governo "lampo" di Cottarelli : Il premier incaricato ha stilato la sua lista in poco più di 24 ore, oggi porterà quei nomi dai curricula importanti al cospetto di Mattarella

Mattarella tenta il Governo Cottarelli - ma manca già la fiducia : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver applicato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia, facendo sfumare il Governo Conte, gioca la nuova carta del Governo Cottarelli. Il Capo dello Stato, nella mattinata di lunedì, ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo al Prof. Carlo Cottarelli, che ha accettato con riserva. Cottarelli ha così commentato: “Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in ...

Governo - Carlo Cottarelli oggi al Colle con la lista dei ministri. Salvini : “Io non volevo governare? Sono fesserie da regime” : Nel giorno in cui Carlo Cottarelli tornerà al Quirinale per consegnare la lista dei ministri al presidente Sergio Mattarella, Matteo Salvini attacca il “90 per cento dei giornali italiani” bollando come “fesserie, roba da regime” la tesi secondo cui la Lega per prima non volesse andare al Governo per tornare subito alle urne”. In un’intervista a Rai Radio1, il leader del Carroccio afferma che “per mesi i ...

Governo - Mario Cottarelli : “Sbagliato non dare fiducia a mio fratello - vuole fare bene dell’Italia” : “Ricordo mio fratello, soprattutto, quando eravamo bambini. Quando mi proteggeva”. A parlare è il fratello minore di Carlo Cottarelli, Mario. “Ho appreso la notizia dell’incarico di Governo a mio fratello con entusiasmo. Poi, però è subentrata la preoccupazione, perché ci sono forti pregiudizi nei confronti dei governi tecnici. Ma sarebbe sbagliato non dare la fiducia a Carlo, perché il suo mandato avrà breve durata e ...

Governo Cottarelli - che cosa succede adesso : Dopo la defezione di Giuseppe Conte, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli, il quale ha ricevuto formale incarico di formare un Governo particolarmente attento alle necessità contabili dell’Italia. Ha accettato l’incarico con riserva, con l’intenzione di dare corpo a un esecutivo di vita breve, al massimo fino al 2019, sempre che riceva la fiducia. Altrimenti si voterà in estate. È sarà molto probabilmente un ...

Cottarelli al Quirinale con lista ministri - Rossi - Bankitalia - o Boeri a Economia. Ma Governo non supererà prova fiducia : Mentre l'Italia vive una forte crisi istituzionale dopo il nulla di fatto del governo M5S-Lega, mentre Luigi Di Maio annuncia una grande mobilitazione contro quello che da più parti viene considerato ...

Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra) : fai un Governo neutrale : Mattarella (ex Pd) a Cottarelli (sinistra): fai un governo neutrale – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un luminoso passato nella sinistra democristiana e nel Pd, ha dato l’incarico a Carlo Cottarelli (nella foto) – professore di economia, con un passato nel Fondo Monetario Internazionale, tifoso dell’austerità e di Enrico Berlinguer – l’incarico di formare un governo “neutrale” dopo il no al centrodestra e ...

Governo Cottarelli - ultime notizie/ Oggi lista nomi dei Ministri : Premier all’Economia - Cantone ai trasporti : Governo Cottarelli, ultime notizie, Oggi la lista dei nomi dei Ministri: il Premier anche all’Economia, Cantone andrà ai trasporti, Giovannini al Lavoro, Severino alla Giustizia. Oggi dovrebbero infatti essere presentati ufficialmente i Ministri che andranno appunto a comporre la nuova squadra fino alle prossime elezioni. Nelle prossime ore il Premier andrà a fare visita al Presidente Mattarella, e l’idea è quella di dare vita ad un Governo ...

Dagospia - ministro Economia : ecco i tre nomi graditi alla Germania in lizza per il posto nel Governo Cottarelli : Nel cuore della notte, Dagospia lancia la sua bombetta. Si parla del ministero dell'Economia del governo di Carlo Cottarelli , esecutivo nato morto. In attesa dei nomi ufficiali, che verranno presentati probabilmente già oggi, martedì 29 maggio, Dago rivela chi ci sarebbe in pole per ...

Cottarelli non perde tempo - rumor su squadra Governo : Salvatore Rossi all'economia : governo tecnico Cottarelli in tempi record. Il premier incaricato dal Quirinale potrebbe presentarsi già oggi con la lista dei ministri al Colle, per sciogliere la riserva.