Governo | Cottarelli lascia il Colle | ipotesi voto a luglio

Grave intoppo sul Governo : Cottarelli lascia il Colle senza lista ministri. Spinte per votare il 29 luglio : Un vero colpo di scena mentre tutti aspettavano la lista dei ministri. Nel frattempo cresce la sponda politica favorevole al voto subito entro il 29 luglio. Il Quirinale precisa: mai parlato di rinunce - Una sequela di colpi di scena fanno da sfondo al tentativo di Carlo Cottarelli di formare un nuovo ...

Caos Governo : Cottarelli verso la rinuncia? Ma il Quirinale smentisce : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia, con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Governo : Salvini - Mattarella preferisce Cottarelli a chi rappresenta 17 mln elettori : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Mattarella si è preso la responsabilità di dire che non parte un Governo che rappresenta 17 milioni di elettori e la maggioranza di deputati e senatori perché preferisce chiamare Cottarelli che ha lavorato per Fmi e, lo dico senza nessuna invidia, non ha problemi economici visto che ha una pensione di 18mila euro al mese”. Lo ha detto Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ...

Governo - Cottarelli sale al Quirinale ma senza lista dei ministri : Dopo il nulla di fatto di Giuseppe Conte, sostenuto da 5 Stelle e Lega che però non hanno raggiunto un accordo con il Quirinale sul ministro dell'Economia, il nuovo premier incaricato, Carlo ...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Serve altro tempo». Mercoledì un nuovo incontro : Il premier incaricato lascia il Quirinale dopo mezz’ora di colloquio. Fonti della presidenza della Repubblica: «Nessuno ha parlato di rinuncia. Necessari ulteriori approfondimenti»

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI TORNA DOMANI DA MATTARELLA/ Niente lista ministri - ipotesi voto a luglio? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, COTTARELLI da MATTARELLA anche DOMANI, non presentata la lista dei ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:20:00 GMT)

Governo - Cottarelli al Colle domattina. "Più tempo per la lista dei ministri" : Il premier incaricato: "Stiamo approfondendo". Ma c'è anche l'ipotesi di elezioni subito e di una rinuncia dell'ex commissario alla spending "Dai mercati segnali agli elettori italiani". E' bufera sul ...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Non rinuncio - domani un nuovo incontro» : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato il Quirinale dopo mezzora di colloquio: mercoledì mattina un nuovo vertice con Mattarella sulla squadra di Governo

Cottarelli smentisce : nessuna rinuncia - domani mattina lista e Governo : Carlo Cottarelli ha lasciato il Quirinale senza sciogliere la riserva e senza rilasciare inizialmente dichiarazioni. Un nuovo incontro è stato