Governo Cottarelli | Guerini | “Il Pd si astiene per rispettare la neutralità del governo”

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : 'Non ci sono giustificazioni se non emotive' : "La corsa dello spread - sottolinea l'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni - si spiega con le tensioni di questi giorni e con l'incertezza politica". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle : Giornata drammatica sui mercati. Non si ferma il volo dello spread. In sofferenza i mercati. Il governatore di Bankitalia: «Per ridurre il debito non ci sono scorciatoie»

Governo - Cottarelli pomeriggio salirà al Colle : CHI SONO I PAPABILI In attesa di conoscere ufficialmente chi guiderà i vari dicasteri, tra i papabili per l' Economia si fa il nome di Lucrezia Reichlin , di Enrico Giovannini , ma c'è anche chi fa ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Colle per i ministri. Martina : “Pd si astenga”. Salvini-Di Maio : “Spread era colpa nostra?” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - senza la fiducia a Cottarelli più vicino l’aumento dell’Iva da 12 - 5 miliardi : Il no preventivo che arriva da M5S, Lega, Fdi e Forza Italia all’esecutivo incaricato dal capo dello Stato di portare il Paese alle nuove elezioni mette a repentaglio i meccanismi di definizione delle misure di finanza pubblica per il prossimo anno. Scongiurare l’aumento Iva vorrebbe dire evitare aumenti medi fino a 317 euro per le famiglie italiane...

Salvini : 'Alleanza con Forza Italia solo se vuole cambiare le regole europee' - Il Pd si astiene sul Governo Cottarelli : "Ammiro Mattarella, ha fatto un grande lavoro per difendere la società e l'economia Italiana ed il futuro del Paese nella Ue", ha aggiunto. "Il vero pericolo - ha detto - sarebbe stato avere dei ...

Governo - Cottarelli alle 16.30 al Quirinale. Il Pd : «Ci asteniamo» : E proprio per rispettare il carattere di neutralità politica del Governo credo che sia opportuno che il PD si astenga sul voto di fiducia. Convocheremo a breve e prima della fiducia la Direzione ...

Governo Cottarelli - Martina : rispetteremo neutralità - astensione sulla fiducia : Ed è proprio per rispettare lo scopo preciso del Governo e la sua necessaria neutralità politica che penso sia opportuno che il PD si astenga sul voto di fiducia alle Camere, evitando anche così ogni ...

Governo Cottarelli - i numeri non ci sono : si va verso il voto in un clima avvelenato : Al voto "dopo agosto" con un Governo "completamente neutrale" che accompagni il Paese alle urne senza che né il premier incaricato ieri da Sergio Mattarella al Quirinale, né i ministri -...

Governo - Cantone : “Il mio lavoro dura fino al 2020 - non ho avuto nessun contatto con Cottarelli” : Il nome di Raffaele Cantone era stato indicato nella possibile squadra del premier incaricato, interpellato a margine dell’assemblea di Bankitalia su un possibile coinvolgimento in un Governo guidato da Carlo Cottarelli, ha dichiarato: ”Sto facendo un lavoro che finisce nel 2020. Non ho avuto nessun contatto con Cottarelli”. L'articolo Governo, Cantone: “Il mio lavoro dura fino al 2020, non ho avuto nessun contatto ...