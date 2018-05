Governo | Cottarelli e Mattarella si rivedranno domani Ancora niente lista dei ministri

COLPO DI SCENA AL QUIRINALE Problemi per il Governo Cottarelli Tutto rinviato a domani mattina : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli ha lasciato il Palazzo del QUIRINALE per fare rientro alla Camera. Segui su affaritaliani.it

Governo - Cottarelli lascia il Quirinale. Domani nuovo incontro : Colpo di scena al Quirinale. Giovanni Grasso, portavoce del Quirinale, ha reso noto che il premier incaricato ha riferito al Capo dello Stato. Tornerà al Colle Domani mattina...

NOMI MINISTRI Governo COTTARELLI/ Lista - Tabellini in pole all'Economia - Cantone ai Trasporti? : NOMI MINISTRI GOVERNO COTTARELLI: Lista presentata a Mattarella. Le prime indiscrezioni: Tabellini in pole all'EcoNOMIa, Cantone ai Trasporti? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:06:00 GMT)

Governo Cottarelli - la lista dei ministri : all'Economia spunta Tabellini : Il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale da Mattarella per presentare la lista dei ministri. all'Economia sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nell'esecutivo torneranno i tecnici . Altri nomi sono quelli di Tronca ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Quirinale con la lista dei ministri. Piazza affari in calo - spread a 263 : Cosi' iSalvini replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e ...

Governo Cottarelli - l’elenco dei ministri e il voto di fiducia : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli è salito in mattinata al Quirinale con la lista dei ministri pronta per esser sottoposta al capo dello Stato. Una lista snella e rigorosamente tecnica: i ministri non si presenteranno alle prossime elezioni. L’ex-direttore del Fondo Monetario Internazionale, oltre all’incarico di presidente del Consiglio, terrà per sè l’interim del ministero dell’Economia. Agli Esteri, Elisabetta ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 16.30. E Martina al Pd : «Fiducia? Asteniamoci» : Il reggente del Pd: «Sosteniamo l'iniziativa di Mattarella e il Governo neutrale. Per questo ci asteniamo»

Governo - Doris (Mediolanum) : “No a Cottarelli? Incertezza sui mercati”. Boccia : “Con nuove elezioni spread stabile” : L’aumento vorticoso dello spread, il differenziale tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, in forte aumento in questi giorni, è “conseguenza dell’instabilità”. Banchieri e imprenditori, riuniti nella sede di Bankitalia per la relazione annuale del governatore Ignazio Visco, lo hanno confermato. Ma mentre per Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, “le nuove elezioni stabilizzeranno la situazione, con un percorso ...