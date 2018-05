Governo Cottarelli - la lista dei ministri : all'Economia spunta Tabellini : Il premier incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale da Mattarella per presentare la lista dei ministri. all'Economia sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, nell'esecutivo torneranno i tecnici . Altri nomi sono quelli di Tronca ...

Governo - Cottarelli al Quirinale per i ministri. Il Pd si asterrà. Salvini : “Errore Mattarella - ma no agli insulti e minacce” : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli salirà al Quirinale alle 16,30 per sciogliere la riserva. Quasi certamente consegnerà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lista dei ministri del suo Governo che è destinato ad essere bocciato dal Parlamento e a guidare fino alle elezioni anticipate alla fine dell’estate o all’inizio dell’autunno. Nessuna forza politica in Parlamento, infatti, voterà la fiducia. Neanche ...

Governo - Cottarelli al Quirinale con la lista dei ministri. Piazza affari in calo - spread a 263 : Cosi' iSalvini replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e ...

Governo Cottarelli - l’elenco dei ministri e il voto di fiducia : Il presidente incaricato Carlo Cottarelli è salito in mattinata al Quirinale con la lista dei ministri pronta per esser sottoposta al capo dello Stato. Una lista snella e rigorosamente tecnica: i ministri non si presenteranno alle prossime elezioni. L’ex-direttore del Fondo Monetario Internazionale, oltre all’incarico di presidente del Consiglio, terrà per sè l’interim del ministero dell’Economia. Agli Esteri, Elisabetta ...

Governo - Cottarelli al Colle alle 16.30. E Martina al Pd : «Fiducia? Asteniamoci» : Il reggente del Pd: «Sosteniamo l'iniziativa di Mattarella e il Governo neutrale. Per questo ci asteniamo»

Governo - Doris (Mediolanum) : “No a Cottarelli? Incertezza sui mercati”. Boccia : “Con nuove elezioni spread stabile” : L’aumento vorticoso dello spread, il differenziale tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, in forte aumento in questi giorni, è “conseguenza dell’instabilità”. Banchieri e imprenditori, riuniti nella sede di Bankitalia per la relazione annuale del governatore Ignazio Visco, lo hanno confermato. Ma mentre per Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, “le nuove elezioni stabilizzeranno la situazione, con un percorso ...

Guido Tabellini - l'indiscrezione : lui il ministro dell'Economia del Governo Cottarelli : Riguarda, ovviamente, il ministero dell'Economia , lo stesso per il quale Paolo Savona era stato bocciato da Sergio Mattarella causando il fallimento del governo Conte. Sarebbe Guido Tabellini a ...

Governo Cottarelli - Guerini : “Il Pd si astiene per rispettare la neutralità del governo” : “Abbiamo deciso che ci asteniamo su Cottarelli, per rispettare il carattere di neutralità del Governo, che ci deve poi portare all’appuntamento elettorale”. Così Lorenzo Guerini, al termine della riunione del gruppo Pd alla Camera. “Alle elezioni vogliamo arrivare con un fronte ampio”, ha rivendicato. “Le elezioni devono essere fissate al più presto”, ha aggiunto Andrea Orlando. “Sono ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : 'Non ci sono giustificazioni se non emotive' : "La corsa dello spread - sottolinea l'ex ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni - si spiega con le tensioni di questi giorni e con l'incertezza politica". Sulla stessa lunghezza d'onda anche il ...

Mercati nel caos in attesa del Governo Cottarelli. Visco : “Non ci sono giustificazioni se non emotive” : Luigi Di Maio e Matteo Salvini, ovviamente, gongolano. Mentre lo spread supera quota 300 il commento dei due è unanime: “Chiedete a Mattarella, evidentemente il problema non eravamo noi”. Sugli influssi che l'incertezza politica esercita sui Mercati si sono scritti pagine e pagine della storia recen