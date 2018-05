Governo | chi ha votato questi personaggi? Gran parte degli italiani è complice

RIFORMA PENSIONI 2018/ Governo Cottarelli - la delusione dei lavoratori precoci e la richiesta degli esodati : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 20 maggio. Governo Cottarelli, la delusione dei precoci e la richiesta degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 05:52:00 GMT)

Governo - la Chiesa fa quadrato intorno al Presidente Mattarella e chiede di abbassare i toni : ... il mondo cattolico alza la voce chiedendo alle parti politiche di 'non intensificare la tensione' e 'ripartire su basi meno conflittuali'. L'Osservatore Romano, il quotidiano della Santa Sede, ha ...

Governo - Di Maio chiama alla mobilitazione : '2 giugno tutti in piazza' : Non risponde a verità, sostiene, la circostanza riferita dall'onorevole Di Maio che al presidente della Repubblica siano stati fatti i nomi di Bagnai e Siri come ministri dell'Economia. In serata ...

Governo. Rauti : “No sostegno a chi sacrifica sovranità a diktat” : “Il presidente Mattarella, in questi oltre 80 giorni di agonia istituzionale e paralisi politica, non ha tentato l’unica strada ragionevole: dare un incarico alla coalizione di centrodestra nella persona di Matteo Salvini, per andare in Parlamento e cercare i voti per la fiducia”. Cosi’ la senatrice di FdI, Isabella Rauti. “Abbiamo assistito a tutte le alchimie possibili e a bizantinismi di ogni sorta, che rivelano ...

Niente consultazioni - pochi ministri - tempi da record : arriva il Governo Cottarelli : Un governo snello, con pochi ministri, messo in pista in tempo record senza ulteriori consultazioni. Carlo Cottarelli non ci ha pensato è al lavoro da domenica sera, quando intorno alle 21 è stato convocato dal Colle per ricevere l’incarico lunedì. Dopo il colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha avviato subito la macchina per la f...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su contratto - ora chiarezza su euro : Milano, 28 mag. (AdnKronos) – I leader di Lega e Movimento 5 Stelle sul contratto di Governo e su un potenziale ministro “ambiguo” come Paolo Savona all’Economia “hanno bluffato, ma sono stati chiamati”. Ora, però, alle prossime elezioni dovranno esplicitare le proprie posizioni sul futuro dell’Italia nell’Unione europea e nell’euro. Riccardo Puglisi, professore associato di Economia politica ...

Governo : Puglisi - bluff M5S-Lega su contratto - ora chiarezza su euro (2) : (AdnKronos) – Dal punto di vista dell’equilibrio della finanza pubblica, continua Puglisi, “i punti fermi sono le riforme delle pensioni Maroni e Fornero. La finanza pubblica italiana affronta rischi, ma un rischio importante è stato tolto. Quindi non ci sono rischi immediati”. Ora, con il possibile esecutivo guidato da Carlo Cottarelli, “c’è uno spazio strettissimo, ma sui singoli provvedimenti c’è ...

Il Governo di Cottarelli rischia di non avere nemmeno il sì del Pd : ipotesi astensione : A poche ore dal conferimento ufficiale dell'incarico di formare un governo a Carlo Cottarelli, c'è il fuggi fuggi in Parlamento. Anche Forza Italia e Pd, che ieri sera hanno espresso toni di vicinanza al capo dello Stato Sergio Mattarella, si discostano. E così il governo Cottarelli, voluto dal presidente dopo lo strappo con Lega e M5s, rischia di non prendere nemmeno un sì al voto di fiducia in Parlamento. Oggi Forza Italia ...

Caos Governo - Macron difende Mattarella. Attacchi di Le Pen e Farage - : Dopo il naufragio dell'esecutivo Lega-M5s e il conferimento dell'incarico a Carlo Cottarelli , CHI E' , , arrivano messaggi di sostegno all'Italia e al Colle da Ue, Francia e Germania. Per i due ...

Governo - i leader Ue chiedono stabilità Merkel : “Anche con la Grecia di Tsipras ci furono difficoltà - poi ci accordammo” : L’auspicio ricorrente è che le prossime elezioni consegnino all’Italia un Governo stabile, ma soprattutto pro-europeo. Nei commenti pronunciati all’indomani della decisione di Sergio Mattarella di non dare seguito alla formazione del Governo Lega-M5s, i leader dell’Ue e i massimi rappresentanti dei principali Paesi e delle istituzioni di Bruxelles confermano di avere un particolare talento: quello di saper pronunciare le ...

Governo : Di Maio - ministri anche condannati ma guai se critichi Ue : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La situazione è molto grave, gravissima. Ieri si è sancito il concetto che può fare il ministro anche se sei un condannato, un indagato per mafia, per corruzione, uno che va a prostitute, ma guai se critichi l’Europa. Il voto degli italiani è stato totalmente svuotato dai suoi valori e questo non è accettabile”. Così Luigi Di Maio in un video su Fb in cui invita alla mobilitazione. L'articolo ...

Governo : Di Maio - ministri anche condannati ma guai se critichi Ue : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “La situazione è molto grave, gravissima. Ieri si è sancito il concetto che può fare il ministro anche se sei un condannato, un indagato per mafia, per corruzione, uno che va a prostitute, ma guai se critichi l’Europa. Il voto degli italiani è stato totalmente svuotato dai suoi valori e questo non è accettabile”. Così Luigi Di Maio in un video su Fb in cui invita alla mobilitazione. L'articolo ...

Governo - Di Maio : 'Chiamo nostri sostenitori alla mobilitazione' : "In qualità di capo politico chiamo tutti i nostri attivisti e sostenitori alla mobilitazione". Lo ha affermato in un video su Facebook il leader del M5s, Luigi Di Maio. "Il voto degli italiani è ...

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Salvini : il futuro centrodestra? Chiedete a BerlusconiDi Maio : sabato a Roma col tricolore - il voto conta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.