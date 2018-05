Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Il Cdm ha approvato il decreto legge per “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed ...

Governo : Cdm domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato per mercoledì 16 maggio 2018 alle ore 11,00 a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, ...

Governo : Cdm domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (2) : (AdnKronos) – All’odg del Cdm di domani anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi – ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI). – ...

Governo : Cdm domani alle 11 - a odg diversi decreti legislativi (3) : (AdnKronos) – All’Odg del Cdm anche: DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in ...

Governo : alle 10 cdm a Palazzo Chigi : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – Consiglio dei ministri oggi alle 10 a Palazzo Chigi. All’ordine del giorno, il decreto legislativo per l’attuazione della direttiva europea 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti ‘ ...

Carceri - Orlando al cdm : “Rischio sovraffollamento : se il Parlamento fa ostruzionismo - il Governo approvi la riforma” : Se il Parlamento farà ostruzionismo, il governo deve deliberare sulla riforma dell’ordinamento penitenziario. A chiederlo, durante il consiglio dei ministri, è stato il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Sotto il profilo formale, ha ricordato il Guardasigilli, la legge prevede che “i pareri definitivi delle commissioni competenti per materia” sono espressi “entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova ...