Governo | Bizzotto Lega | da Commissario Oettinger grave violazione sovranità

Governo : Bizzotto (Lega) - fare interesse degli italiani - non quelli dei tedeschi : Vicenza, 21 mag. (AdnKronos) - “Weber pensi agli affaracci suoi, gli italiani sono stanchi di prendere ordini da Bruxelles e da Berlino! Weber si metta l’anima in pace: sono finiti i tempi in cui la Merkel e i suoi proconsoli a Bruxelles montavano e smontavano i governi italiani a seconda degli inte