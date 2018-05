Governo : Bersani - no a union sacree contro la destra : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Io sono drasticamente contro le union sacree. Mi auguro spero che la prossima scadenza aiuti a ricomporre una fisiologia più logica. C’è una destra sovranista, quella di Salvini. Ora contrapporre a questo, alla destra di Salvini, una unione sacree, il fronte della sopravvivenza. Si deve fare un’operazione larga ma che abbia dentro un senso”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Di Martedì. ...

Roma, 18 mag. (AdnKronos) – "Il documento 5Stelle-Lega (nei suoi aspetti accettabili, negativi, oscuri o omissivi) sarebbe comunque giustificato come programma elettorale. Come contratto, non c'e' notaio che lo registrerebbe". Lo scrive Pier Luigi Bersani su twitter a proposito del contratto di Governo Lega-M5S.

Pierluigi Bersani - la profezia sul Governo tra M5s e Pd : 'I grillini andranno con Lega - sono obbligati' : Concluso il mandato esplorativo di Roberto Fico, la prospettiva di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sembra sempre più inevitabile. Certo l'ipotesi di un governo "del presidente" non è ancora del tutto tramontata, visto che tutto dipenderà dalla Direzione Pd del 3 maggio, del cui esito è quasi impossibile fare una previsione.A sentire tanto le parole di Fico che quelle poco prima di Maurizio Martina, il dialogo tra

Governo - Bersani : 'M5S e Pd partano - 5 anni dopo lo streaming farei ancora così' : Macerata, Bersani: 'Da occupare le piazze come quando uccisero Moro' Tra M5s e Lega potrebbe funzionare una formula del tipo 'proviamo a governare e vediamo' 'Si'. Sarebbe la chiave per sfidarsi: i ...

Governo - Bersani : "Centrosinistra dialoghi con M5S". I consigli a Di Maio e il no al governissimo : Pier Luigi Bersani che cinque anni fa provò a cercare un'intesa con il M5S per formare un Governo, oggi e a poche ore dalle consultazioni del Pd con Roberto Fico, il deputato di LEU afferma: "Ho sempre pensato che fosse compito dei partiti tradizionali misurarsi con la novità del M5S, in modo sfidante e anche rischioso per cui avevo detto 'fatemi partire': adesso vedo che ci stanno provando. Certo, i 5 Stelle devono

Bersani : 'Ricostruire area progressista plurale; ecco i paletti per Governo M5S' Video : In occasione della puntata di DiMartedì di questo 17 aprile è intervenuto Pierluigi Bersani, esponente di Articolo Uno - MDP e deputato rieletto alle scorse elezioni con Liberi e Uguali [Video]. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. Bersani: 'Farei partire Governo 5 Stelle su 4-5 paletti' Parlando dell'attuale fase di incertezza istituzionale Bersani ha detto: 5 Stelle e Lega [Video] sono un po' di fronte al Dilemma di Ovidio: né con ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos : Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Verificare l’esistenza di un sostegno parlamentare certo, che consenta la formazione del Governo”. Fu con questo obiettivo che nel marzo di cinque anni fa il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affidò un pre-incarico per formare l’esecutivo all’allora segretario del Pd, Pier Luigi Bersani.Praticamente una sorta di esplorazione ma con una finalità precisa, senza quindi ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – La stessa cosa accadde addirittura ad Alcide De Gasperi, all’indomani delle elezioni del 1953, quando il mancato scatto del premio di maggioranza previsto dalla cosiddetta ‘legge truffa’, determinò la crisi della formula centrista che aveva caratterizzato la legislatura precedente. Così il Presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, il 3 luglio affidò proprio al presidente del Consiglio uscente ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Andò meglio ad Antonio Segni, che il 27 giugno del 1955, dal Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, fu chiamato a sondare i vari partiti per accertare quale Governo costituire. Il 30 giugno ottenne una proroga per proseguire le sue verifiche e il 2 luglio arrivò l’incarico pieno. Stesso percorso seguito da Moro l’11 febbraio del 1966, chiamato in prima battuta l’11 febbraio 1966 dal Capo dello Stato, ...

Governo : 5 anni fa pre-incarico a Bersani - il primo fu a De Gasperi/Adnkronos (4) : (Adnkronos) – Singolare la posizione in cui viene invece a trovarsi Giulio Andreotti durante la crisi del primo Governo Craxi nell’estate del 1986. Dopo le dimissioni del leader socialista, il Capo dello Stato Francesco Cossiga gli affida l’incarico il 10 luglio. Di fronte ai niet del Psi, il leader democristiano una settimana dopo riesce comunque ad ottenere la possibilità di una proroga che terminerà il 21 con il fallimento ...

Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "Di Maio a Berlusconi chiede un passo indietro per consentire la nascita di un Governo di cambiamento: le stesse identiche parole che usavo io nel 2013". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a 'Stasera Italia' su rete4.