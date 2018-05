Governo | allarme del ministero Vigilare sulle sedi istituzionali

Governo - gli analisti tornano a lanciare l'allarme «Potreste non avere più accesso alla Bce» : A quel punto il Paese sarebbe costretto a uscire dall'euro anche contro le proprie intenzioni, per urgente bisogno di avere una moneta circolante nella propria economia. Secondo Blanchard, ciò che ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Il Codacons lancia l’allarme : “Costerà 337 euro per ogni famiglia” : Riforma pensioni governo Conte. L'avvertimento di Moody's su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:36:00 GMT)

Governo M5S-Lega - spread e allarme conti frenano Mattarella su Conte. Il Quirinale prende tempo : Chi si aspettava che ieri, dopo i colloqui con Di Maio e Salvini, Mattarella spalancasse le porte a Giuseppe Conte per l’incarico a premier si sbagliava. I dubbi - anzi, i timori - riguardano il contesto di questi giorni che è quello del rialzo dello spread, i segnali nervosi della Borsa, l’allarme sui conti e il “messaggio” di Fitch che vede un rischio Italia. --Al Quirinale la chiamano pausa di riflessione. E dunque chi si aspettava che ...

L’allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Luigi Di Maio e Matteo Salvini propongono Giuseppe Conte come premier a Sergio Mattarella, durante i loro colloqui al Quirinale. “Sarà un premier politico per un governo politico, e speriamo che verrà incaricato”, afferma il capo politico del M5s, che aggiunge: “Sia io sia Salvini sar

L'allarme delle agenzie di rating per il nuovo Governo italiano e le serie Netflix degli Obama. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Maduro è stato rieletto presidente del Venezuela. Ha ottenuto il 68 per cento dei voti con un'affluenza del 46 per cento , meno secondo i conteggi non ufficiali, , in un contesto che gli ...

Cedole e politica a Milano : spread oltre 180 - banche in allarme. Fitch critica Governo : Finale in forte ribasso per la borsa milanese mentre sono iniziati gli incontri al Colle dei gruppi del M5S e Lega, dopo la chiusura dell'accordo di programma per il nuovo governo

Spread Btp-Bund oltre 170 punti/ Allarme Fitch : “Con Governo Lega-M5S aumenta rischio Paese” : Spread Btp-Bund oltre 170 punti: ai massimi da 7 mesi. Allarme Fitch: “Con governo Lega-M5S aumenta rischio Paese”. Le ultime notizie sui mercati(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 15:48:00 GMT)

Governo : allarme del Financial Times : ANSA, - ROMA, 20 MAG - "L'Italia indica la strada verso la la fine della democrazia liberale": è la tesi sostenuta sul Financial Times dal commentatore di affari europei Wolfgang Munchau. Secondo l'...

Governo - allarme Unimpresa : ritardo seria minaccia per ripresa economia : Una situazione complessiva, "aggravata dalla paralisi del Parlamento e del Governo, che potrebbe fermare la corsa del PIL all'1% rispetto all'ottimistico 1,5% indicato nel Documento di economia e ...

La Lega incalza Berlusconi : Consenta il Governo col M5s; L'allarme di Padoan : L'incertezza frena gli investimenti : L'allarme lo ha lanciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione sul Def davanti alle commissioni Speciali riunite alla Camera. Per scongiurare l'aumento dell'Iva Padoan traccia la ...