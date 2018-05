Gossip e Tv | Ilary Blasi ' soffia' il posto a Belen Rodriguez?

Blastingnews

: Ilary Blasi e Ornella Muti, è bufera: dopo quel gesto della condut - Studionews24 : Ilary Blasi e Ornella Muti, è bufera: dopo quel gesto della condut - VanityFairIt : A un anno dall'addio al calcio, @Totti fa il tifo per Vettel a Monte Carlo. Al suo fianco c'è sempre la moglie - gossipnewsapp : Francesco Totti e Ilary Blasi al GP di Monaco a Montecarlo -

(Di martedì 29 maggio 2018) Non c'è pace per: proprio quando si è saputo che Alessia Marcuzzi ha rinunciato a condurre lo show che Canale 5 dedichera' ai Mondiali di Calcio, ecco spuntare una nuova ''rivale'' per l'argentina. Stando aiche riporta il sito di Davide Maggio, Mediaset starebbe pensando di affiancare a Nicola Savino una presentatrice molto amata dal pubblico:. E la showgirl sudamericana? Si dice che lei fara' solo delle piccole apparizioni in collegamento dalla localita' dove andra' in vacanza forse Formentera.volto femminile dei Mondiali targati Mediaset? Mancano poco più di due settimane all'inizio dei Mondiali di Calcio, e ancora non si conoscono i nomi di coloro che racconteranno le partite di Russia 2018 sui canali Mediaset. Si sa, infatti, che quest'anno per la prima volta l'intera manifestazione sportiva andra' in onda su tutte le reti ...