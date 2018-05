Golden Gala | El Guerrouj 20 anni dopo

Tanta Italia in pista al Golden Gala : Nella sfida con il campione del mondo, il 'vichingo' Karsten Warholm, e il leader mondiale stagionale Abderrahman Samba , sensazionale 47.57 a Doha il 4 maggio, c'è spazio per José Bencosme , Fiamme ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : tutti gli italiani in gara. Filippo Tortu per sognare con Jacobs - occhi su Grenot e Trost : Il Golden Gala 2018 si preannuncia altamente spettacolare, il parterre è assolutamente stellare e la quarta tappa della Diamond League regalerà grandi emozioni. Il circuito della grande Atletica internazionale approda allo Stadio Olimpico di Roma per una serata magica, tanti italiani cercheranno di scaldare il pubblico della Capitale. Conosciamo gli italiani che saranno in gara al Golden Gala Pietro Mennea e le loro ambizioni. Filippo ...

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea - mercoledì le conferenze stampa degli atleti in gara : Nella giornata di mercoledì si svolgeranno le conferenze stampa degli atleti impegnati mercoledì 30 maggio (a partire dalle ore 12:00) presso lo Sheraton Roma Hotel (Viale del Pattinaggio, 100 – 00144 Roma) sono in programma le conferenze stampa con alcuni degli atleti top che prenderanno parte al Golden Gala Pietro Mennea di giovedì 31 maggio. In apertura, il Meeting Director Luigi D’Onofrio illustrerà alla stampa le ultime novità ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : che parata di stelle! Coleman-Baker sfida sui 100m - Lasitskene e Manyonga per volare - quanti Campioni Mondiali : Il Golden Gala non deluderà le aspettative dei tanti appassionati e regalerà una magnifica notte a tutti gli appassionati di Atletica leggera. Giovedì 31 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena una grande classica del calendario internazionale e ai nastri di partenza ci saranno tantissime stelle pronte a illuminare uno scenario unico nell’ambito della Diamond League. Il piatto forte sarà la sfida sui 100 metri con Christian ...

Golden Gala : i salti di Mariya - 2 metri da collezione : L'altista russa Lasitskene-Kuchina il 31 maggio torna a Roma sulla pedana che porta impresso lo storico record del mondo della Kostadinova. In carriera ha superato 38 volte i 2 metri. di Giorgio Cimbrico Aleksei Grigorevich Stakanov, eroe del lavoro, ordine della Bandiera Rossa, non si concedeva riposo e incitava ...

Atletica - Golden Gala 2018 : programma - orario e tv. Come vederlo gratis e in chiaro : Il Golden Gala 2018 di Atletica leggera, prova valida per la quarta tappa della Diamond League, si disputerà giovedì 31 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento di Atletica leggera più importante in Italia richiamerà la partecipazione di tantissime stelle Come Mariya Lasitskene, Chris Coleman, Brianna Rollins, Sandra Perkovic, Sam Kendricks ma anche i nostri Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost. Si preannuncia naturalmente ...

Atletica – Golden Gala : le star della Diamond League in arrivo a Roma : Tante star dell’Atletica attese a Roma per l’inizio della IAAF Diamond League 2018 Golden Gala Pietro Mennea, si scalda l’atmosfera. Le stelle della 38esima edizione del meeting dello Stadio Olimpico non sono più soltanto nomi nell’entry-list, ma una dopo l’altra, stanno arrivando a Roma. Giovedì 31 maggio daranno spettacolo nella quarto meeting della IAAF Diamond League 2018. Diversi dei big attesi allo Sheraton ...

Atletica – Golden Gala Pietro Mennea - si preannuncia una grande sfida sui 100 tra Baker e Coleman : In occasione del prossimo Golden Gala Pietro Mennea, ci sarà una sfida spettacolare sui 100 tra Baker e Coleman Giovedì 31 maggio al Golden Gala Pietro Mennea sarà una sfida senza limiti di velocità. Il messaggio arriva forte e chiaro da oltreoceano, dai 100 metri del Prefontaine Classic di Eugene infiammati da un match supersonico che ha visto sfrecciare Ronnie Baker in 9.78 (vento +2.4) davanti al 9.84 dell’argento mondiale ...

Golden Gala - Manyonga cerca il record del mondo nel salto in lungo : ... confessa il sudafricano, venuto al mondo all'inizio dell'anno del Grande Prodigio, la finale mondiale di Tokyo '91: Mike Powell 8,95, Carl Lewis 8,91 ventoso e 8,87 regolare. Il record del mondo di ...

Harting - fratelli d'oro al Golden Gala : Restando in Europa, a un metro e mezzo dal lituano, campione del mondo, Andrius Gudzius, 69,13, e a un metro abbondante dal progreditissimo austriaco Lukas Weisshaidinger, due centimetri dai 69. LA ...

Il Papa porta migranti e clochard al Golden Gala di Roma : L'obiettivo, spiega il comunicato, 'è quello di offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l'atletica e di rilanciare i valori dell'...

Papa : poveri e clochard al Golden Gala : L'obiettivo è "offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l'atletica e di rilanciare i valori dell'accoglienza e della solidarietà". Nel ...

Il Papa invita all'Olimpico al Golden Gala tutti i barboni di Roma - hanno bisogno di svagarsi : Città del Vaticano - Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i poveri, i senzatetto, i profughi, i migranti e le persone più bisognose allo Stadio Olimpico per il Golden Gala, l'importante ...

Atletica - Golden Gala Roma 2018 : data - programma - orario e tv : Giovedì 31 maggio si disputerà il Golden Gala 2018, quarta tappa della Diamond League di Atletica leggera. La grande classica che si disputa allo Stadio Olimpico di Roma regalerà grande spettacolo con tante stelle di lusso i nastri di partenza come ad esempio Mariya Lasitskene, Chris Coleman, Brianna Rollins, Dalilah Muhamad, Sam Kendricks, Sandra Perkovic ma anche italiani di spicco come Filippo Tortu, Marcell Jacobs e Alessia Trost. Di seguito ...