Gli sviluppatori di Wolfenstein vorrebbero variarne la formula col terzo capitolo

Per Gli sviluppatori di Deep Rock Galactic la forza di Xbox One X è la sua GPU : Deep Rock Galactic è uno shooter co-op in arrivo su PC e Xbox per in cui 4 giocatori vestiranno i panni di 4 nani col compito di esplorare caverne generate in maniera procedurale per accumulare ricchezze e respingere orde aliene. Durante un'intervista con Gamingbolt, il CEO di Ghost Ship Games Søren Lundgaard ha risposto ad alcune curiosità su Xbox One X, secondo Lundgaard la GPU di Xbox One X è circa 4 volte più veloce di quella del modello ...

Battlefield V : DICE conferma che il feedback dei giocatori non sarà ignorato - Gli sviluppatori giustificano l'utilizzo del braccio protesico : EA e DICE hanno recentemente presentato in via ufficiale Battlefield V con un nuovo trailer e, sorprendentemente, molte persone hanno finito col contestare il gioco a causa delle varie "imprecisioni storiche" riscontrate. Si è parlato delle donne soldato, che i critici sostengono non fossero presenti nella Seconda Guerra Mondiale (in realtà le donne hanno partecipato al conflitto in ruoli di supporto ma non solo) , ma sono arrivate critiche ...

Troppi difetti per PUBG su PC - la roadmap : sviluppatori promettono miGlioramenti : PUBG ha nuovi problemi per la versione PC. Le prestazioni del gioco su PC infatti non sono state ritenute all'altezza da parte degli sviluppatori che hanno scritto su Steam i piani per una nuova roadmap di aggiornamenti. Di sicuro non è una novità perché le prestazioni di PUBG su PC non sono mai state brillanti e già da diverso tempo gli utenti continuano a segnalare una serie di problemi tecnici che minano l'esperienza di gioco. PUBG su PC va ...

Gli sviluppatori di RAGE 2 : "anche il finale" sarà migliore rispetto a quello del primo capitolo : RAGE 2 è stato protagonista di moltissime notizie dal suo recente annuncio e sulla base del poco che abbiamo visto finora, sembra piuttosto promettente, il gameplay trailer pubblicato poco fa è stato a dir poco esplosivo. Sicuramente, i giocatori si aspettano che il nuovo episodio migliori il gioco originale in diversi modi, ma nel caso di RAGE 2 ci si aspetta ancora di più.Come saprete il primo gioco era buono, tuttavia tutti si aspettavano ...

Fortnite pronto a novità - nuovo intervento deGli sviluppatori al 25 maggio : Viaggiano sempre spediti i lavori in Fortnite, il Battle Royale sviluppato da Epic Games che ha calamitato l'attenzione di una vastissima porzione di giocatori in tutto il mondo. Nessun problema sotto il profilo contenutistico è stato infatti riscontrato dalla community in seguito all'ampliamento degli orizzonti del titolo, che dopo l'iniziale versione PC, PS4 e Xbox One, ha visto l'avvento anche di quella per iOS, con i sistemi Android che ...

Battlefield 5 avrà la Battle Royale? Cosa hanno detto Gli sviluppatori : Durante l'evento di presentazione di ieri 23 maggio, DICE non ha menzionato la tanto decantata Battle Royale (divenuta ormai un fenomeno mondiale grazie a Fortnite, al punto che Treyarch ne farà una delle modalità cardine di Call of Duty Black Ops 4) per Battlefield 5. Ma siamo sicuri che questa feature sarà assente dal nuovo capitolo della serie sparatutto targata EA? I vari producer del gioco presso DICE hanno recentemente parlato dello ...

Niente Battle Royale per Battlefield V - ma Gli sviluppatori non escludono la modalità : La modalità Battle Royale di Fortnite è un fenomeno ormai conosciutissimo. PUBG, il progenitore del genere, sta ancora andando forte con aggiornamenti regolari. E anche Call of Duty: Black Ops 4 avrà una modalità di questo tipo (anche se lo sviluppatore è cauto su quanto sarà grande). Con una modalità di così grande successo, sorprende il fatto che nel corso dell'evento di rivelazione di Battlefield V non sia stata nemmeno menzionata la Battle ...

Gli sviluppatori di Below ammettono le varie difficoltà incontrate nella realizzazione del gioco : Below, in realtà, è stato uno dei primi giochi presentati per Xbox One, nel lontano 2013, e ora eccoci nel 2018 e il gioco non è ancora uscito. Detto questo, abbiamo finalmente iniziato a sentire di nuovo i suoi sviluppatori e sembra che il gioco sia quasi completato. Quindi cosa è andato storto nel processo di realizzazione del gioco? Perché ha finito per prendere così tanto tempo? In un'intervista con la rivista withgames (numero 200), il ...

Shadow of the Tomb Raider : nel nuovo video Gli sviluppatori ci parlano del ritorno del personaggio di Jonah Maiava e delle interazioni di Lara con gli NPC : Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video di Shadow of the Tomb Raider con protagonista la Performance Lead, Emilie Guilloux.Nel video, riportato da Dualshockers, Guilloux parla del ritorno del personaggio di Jonah Maiava, e di come Lara e lui vivranno insieme gli eventi del gioco.La squadra di Guilloux ha anche lavorato sulla civiltà: Lara non sarà più sola nel suo viaggio, ma interagirà con gli esseri umani e scoprirà ...

Gli sviluppatori di Rage 2 aprono un nuovo studio in Svezia : Gli sviluppatori di Rage 2, Avalanche studios hanno aperto una nuova divisione a Malmö, in Svezia. Come riporta Gamesindustry Avalanche studios è stato fondato a Stoccolma nel lontano 2003, questa nuova divisione (la terza per la precisione) lavorerà su IP future e correnti con un focus particolare su "Progetti relativamente piccoli e flessibili che poggiano su solide basi dei valori di produzione AAA e della tecnologia proprietaria ...

Gli sviluppatori di Wild Guns Reloaded al lavoro su un secondo progetto? : Tengo Project è lo studio dietro a Wild Guns Reloaded, e come riporta Gematsu sembra che sia alle prese con un nuovo progetto, un altro remake per la precisione.Wild Guns Reloaded è stato il primo remake dello studio, e venne lanciato per PlayStation 4, PC e Nintendo Switch rispettivamente a dicembre 2016, luglio 2017 e aprile 2018.Per quanto riguarda il secondo progetto dello studio Tengo non condivide alcuna informazione ulteriore, possiamo ...

Al contrario di Switch - Xbox One è la console meno popolare tra Gli sviluppatori indie : L'universo indie è spesso la fucina per progetti straordinari e assolutamente imperdibili e in grado di lasciare il segno trasformandosi in veri e propri cult e in successi da milioni di copie vendute. Allo stesso tempo spiccare all'interno di un segmento del mercato così affollato è sempre più complicato e proprio per questo motivo è fondamentale scegliere con attenzione anche la piattaforma su cui lanciare il proprio prodotto.Un sondaggio ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo gioco? : Come segnala Gamingbolt, Guerrilla Games, ovvero il team che ci ha portato uno dei migliori giochi dell'anno scorso, Horizon: Zero Dawn, potrebbe aver iniziato a lavorare su un nuovo titolo: in pratica, il sito di Guerrilla Games sembra aver improvvisamente iniziato a pubblicizzare molti annunci di lavoro.A cosa potrebbe lavorare Guerrilla Games non possiamo saperlo, ma, in seguito al grandissimo successo di Horizon: Zero Dawn, sarebbe lecito ...

Medicina : laser a grafene per microscopio - tra Gli sviluppatori un team de La Sapienza : Il laser a grafene per sviluppare un innovativo sistema di microscopia in campo biomedico. E’ il lavoro portato avanti da un team di ricercatori del Dipartimento di Fisica dell’Università Sapienza di Roma, in collaborazione con la Cambridge University, il Politecnico di Milano e il Cnr. Lo studio è stato pubblicato su ‘Nature Communications’ e ha analizzato gli effetti di impulsi di luce ultrabrevi (di durata inferiore a ...