Gli episodi bonus di Lucifer 3 hanno risposto al cliffanger? Dalla rivelazione di Ella al

Arrow 6 - The Flash 4 e Gli eroi DC di Mediaset sbarcano su Sky : i nuovi episodi anche on demand? : Dopo un mese passato completamente al buio e in balia di repliche o maratone, Arrow 6, The Flash 4, Supergirl 3, Legends of Tomorrow 3, Gotham 4 e tutte le serie Mediaset Premium, torneranno finalmente in onda dall'1 giugno. Fin qui niente di nuovi visto che, già nei giorni scorsi, vi avevamo annunciato la pausa e anche le rispettive date di ritorno alla messa in onda. Quello che molti ancora non sanno è che l'accordo Sky-Mediaset Premium ...

FOTO Osmany Juantorena indossa scarpe diverse dai compagni. Nuovo episodio dopo il caso Zaytsev? Gli scatti dalla Nations League : L’Italia sta volando nella Nations League 2018 di volley maschile, ha sconfitto la Germania all’esordio e poi ha firmato l’impresa contro il Brasile. Questa sera (ore 19.00) è previsto il match contro la Serbia ma ai tanti appassionati è parso evidente un importante particolare durante i primi due incontri giocati a Kraljevo. Le scarpe di Osmany Juantorena sono diverse da quelle degli altri compagni e non parliamo soltanto del ...

Dark Polo Gang la serie - Gli ultimi 3 episodi su TimVision : Dopo aver segnato il record assoluto di visualizzazioni sulla piattaforma di TIM, “Dark Polo Gang – La serie”, l’ultima produzione originale di TimVision, coprodotta con Oplon Film in associazione con Ring Film, scritta da Carlo Salsa e Federico Lodoli, diretta da Carlo Lavagna e Tommaso Bertani, arriva al suo season finale. Domani, allo scoccare della mezzanotte tra giovedì 24 e venerdì 25 maggio, verranno infatti rilasciati in esclusiva ...

Gli ultimi episodi de Il Miracolo già on demand per i vecchi abbonati Sky : finale deludente? : Da giorni ormai gli abbonati Sky attendono con ansia di vedere gli ultimi due episodi de Il Miracolo e in molti pensavano che dovessero aspettare martedì prossimo per farlo, ma non sarà così. Giudo Caprino e il cast della serie tv firmata, con successo, da Niccolò Ammaniti è già disponibile nella sezione on demand del vostro decoder già dalla tarda serata di ieri. Gli episodi 7 e 8 dal titolo "Mea culpa" e "Quota legittima" potrebbero ...

Lethal Weapon 2 verso il finale di stagione : Bailey contro tutti neGli episodi dell’1 giugno : Lethal Weapon 2 torna in onda venerdì prossimo, 1 giugno, con altri tre episodi che porteranno il pubblico proprio ad un passo dal gran finale di stagione, lo stesso che metterà fine al percorso di Clayne Crawford nei panni di Riggs. Prima di leggere le prime anticipazioni degli episodi della prossima settimana, l'appuntamento è fissato per oggi, 25 maggio, a partire dalle 21.10 su Italia1 con "Conciati per le feste", l'episodio 2x10 in cui ...

Ne La mafia uccide solo d’estate 2 Gli effetti della denuncia di Lorenzo : anticipazioni episodi del 24 maggio : Penultimo appuntamento con La mafia uccide solo d'estate 2 su Rai1: nella serata di questo giovedì 24 maggio, come ormai di consueto, saranno trasmessi due nuovi episodi della fiction ideata da Pierfrancesco "Pif" Diliberto e diretta da Luca Ribuoli. La serie è tratta dal film omonimo, scritto, diretto e interpretato da Pif. La serata si aprirà con il nono episodio della serie, intitolato "Un fatto di chimica": centrali saranno la fuga di ...

Il finale de Il Miracolo in onda il 29 maggio : anticipazioni deGli episodi 7 e 8 : Purtroppo il finale de Il Miracolo è ormai alle porte e andrà in onda martedì prossimo, il 29 maggio, con gli ultimi due episodi dal titolo "Mea culpa" e "La quota legittima" in cui finalmente scopriremo cosa si nasconde dietro il mistero della madonnina che piange sangue umano, di uomo. I tratti di colui al quale appartiene il sangue raccolto sono ormai noti, ma a chi appartiene davvero questo volto e quali sono i legami tra Il Miracolo e i ...

GOTHAM - "There Will Be Light" Recensione deGli episodi 4x21 "One Bad Day" e 4x22 "No Man's Land" : Da Killing Joke a No Man’s Land, GOTHAM conclude la sua quarta stagione citando due tra le più celebri saghe fumettistiche di Batman nei due episodi finali.Due scelte d’impatto che, anche se molto libere nell’adattamento, riescono a creare l’atmosfera cupa che ha caratterizzato anche la prima parte di stagione, grazie al villain di Mr Pyg.“One Bad Day” e “No Man’s Land” riescono a creare delle situazioni più adulte e violente che coinvolgono ...

Il Capitano Maria - Gli ultimi due episodi in onda 21 e 22 maggio : anticipazioni terza puntata : Dopo l’esordio boom con oltre 7 milioni di telespettatori, lunedì 21 maggio in prima serata su Rai1 va in onda la terza puntata de Il Capitano Maria, la nuova serie tv in quattro puntate con Vanessa Incontrada nei panni della protagonista. La Rai ha scelto di sfruttare l’onda degli ascolti che dire positivi è dir poco per accostare gli ultimi due episodi, che vanno in onda in due giorni consecutivi: il terzo appunto lunedì 21 ...

Criminal Minds : Massimo Carlotto - condannato per omicidio e poi graziato - introdurrà Gli episodi su Rai4 : Massimo Carlotto La Rai ‘arruola’ lo scrittore condannato per omicidio. Il giallista Massimo Carlotto, già al centro di un intricato e controverso caso giudiziario scaturito da un assassinio (del quale fu giudicato colpevole), introdurrà da stasera (ore 21) su Rai4 Real Criminal Minds, una selezione di episodi della popolarissima serie tv firmata ABC Studios, ispirati a fatti e personaggi di cronaca. La scelta del servizio pubblico ...

The Big Bang Theory 12 non sarà l’ultima stagione : CBS vuole nuovi episodi - e Gli attori? : Una notizia che farà felici in molti, e desterà qualche polemica: The Big Bang Theory 12 potrebbe non decretare la fine della longeva comedy di casa CBS. A parlare è proprio il presidente del network americano, Kelly Kahl, che durante gli Upfronts ha annunciato alla stampa di voler produrre ancora episodi di The Big Bang Theory, estendendo la serie oltre il 2019. "Speriamo ci sia ancora. Speriamo davvero di avere ancora un paio d'anni di ...

Maratona di Suits su 20 per omaggiare la neo principessa Meghan Markle : in onda Gli episodi della sesta stagione : Le nozze dell'anno si avvicinano e i fan di Meghan Markle potranno godere di una Maratona di Suits su 20 a poche ore dal sì al principe Harry. La vita dell'attrice è cambiata in questi ultimi mesi, dall'annuncio delle nozze, e proprio nei giorni scorsi i fan di Suits hanno detto addio al suo personaggio e a quello di Patrick J. Adams, pronto per nuovi viaggi lontano dalla serie che lo ha lanciato presso il grande pubblico. Proprio sabato 19 ...