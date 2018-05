Gli Azzurrini chiudono con un pari

Under 21 - Francia-Italia 1-1 : buona prova per Gli azzurrini : Una Italia Under 21 competitiva pareggia 1-1 a Besançon sul campo della Francia. Protagonista della partita è Christian Capone, che appena entrato, trova un gran goal. La squadra di Di Biagio era partita male nel primo tempo e passata in svantaggio con il goal di Moussa Dembelé, attaccante di qualità che già frequenta le coppe europee con il Celtic Glasgow. L'articolo Under 21, Francia-Italia 1-1: buona prova per gli azzurrini sembra essere il ...

Calcio - amichevole Italia-Francia under 21 : Gli Azzurrini pareggiano per 1-1 - a segno Capone : Secondo incontro amichevole consecutivo per la nazionale under 21 di Calcio guidata da Luigi Di Biagio: gli Azzurrini, in quel di Besancon, hanno pareggiato per 1-1 contro i padroni di casa della Francia. Primo tempo tutto in favore dei transalpini, alla distanza, anche grazie ai cambi, sono venuti fuori Locatelli e compagni che sono riusciti a trovare il pari. Indicazioni positive per Di Biagio: c’è ancora molto però da lavorare in vista ...

Nuoto - si avvicina la Mediterranean Cup : ventisei Gli Azzurrini convocati da Walter Bolognani : Sono ventisei gli azzurrini convocati dal responsabile Bolognani per la Mediterranean Cup in programma a Limassol Venti giorni alla Mediterranean Cup (ex Coppa Comen) in programma a Limassol (Cipro) il 16 e 17 giugno. ventisei gli azzurrini (14 femmine e 12 maschi) convocati dal tecnico responsabile delle squadre giovanili Walter Bolognani: Angelica Cappelletto (Nord Est H2O), Chiara Fontana (President Bologna), Giulia Fontana (Ulysse Messina) ...

Di Biagio riabbraccia l'Under 21 - ma Gli Azzurrini perdono 3-2 in Portogallo : Dopo una striscia positiva di sei risultati utili consecutivi , cinque vittorie e un pareggio, , la Nazionale Under 21 interrompe la sua corsa ad Estoril. La squadra di Di Biagio, tornato sulla ...

Pentathlon - i convocati per l’Italia per gli Europei Youth : saranno 15 Gli Azzurrini in gara : Sono state diramate le convocazioni per gli Europei Youth di Pentathlon moderno: a Drzonkow, in Polonia, dall’11 al 19 giugno, saranno 15 gli azzurrini in gara. Nella categoria Youth A (under 19) sono stati chiamati Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Sabina), Agnese Petricca (Sabina), Alice Rinaudo (Sabina), Federico Alessandro (Avia Pervia), Stefano Frezza (Cinque per tutti), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) ed Emanuele ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : 0-0. Gli Azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

LIVE Italia-Olanda - Finale Europei Under17 in DIRETTA : Gli Azzurrini a caccia di un trionfo storico! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Finale degli Europei Under17 di calcio. All’United Stadium di Rotherham (Inghilterra) gli azzurrini andranno a caccia di un trionfo storico, visto che la nostra Nazionale non ha mai vinto questo trofeo fino ad ora. I ragazzi di Carmine Nunziata dopo aver eliminato ai quarti la Svezia (1-0) e in semiFinale il Belgio (2-1), si giocheranno il titolo con l’Olanda, che ha superato ai calci di ...

Calcio : Luigi Di Biagio torna allenatore della Nazionale under 21. A fine maggio due amichevoli per Gli Azzurrini : torna al suo primo incarico Luigi Di Biagio: dopo aver sostituito nelle amichevoli primaverili Gian Piero Ventura sulla panchina della Nazionale italiana di Calcio, l’ex centrocampista dell’Inter torna ad allenare la Nazionale under 21. Ultimi due incontri di questa stagione per gli Azzurrini: venerdì 25 maggio (ore 17.30 locali, le 18.30 italiane) impegno allo stadio ‘A. Coimbra Da Mota’ di Estoril con il Portogallo, mentre martedì ...

Lotta - Europei cadetti 2018 : Italia senza medaGlie nello stile libero - azzurrini ai margini della lotta per il podio : Partono senza squilli gli Europei 2018 di lotta a Skopje, in Macedonia, riservati ai cadetti. Gli azzurri non sono riusciti ad avvicinarsi alla zona medaglie nello stile libero, rimediando perlopiù eliminazioni premature. Il primo Italiano a salire sulla materassina è stato Simone Piroddu, sconfitto nella categoria -60 kg dallo georgiano Gamkrelidze per 0-11. Francesco Masotti, dal canto suo, si è arreso nelle eliminatorie dei -65 kg, cedendo ...

Tiro con l’arco – European Youth Cup : bene Gli Azzurrini - tutti alle eliminatorie : La prima prova degli European Youth Cup a Rovereto dal 14-19 maggio vedrà tutti gli azzurrini alle eliminatorie Terminato il primo giorno di gare a Rovereto per la prima tappa di Youth Cup. Italia subito in evidenzia, tutte gli arcieri, sia nell’individuale che nelle squadre volano agli scontri diretti dopo le 72 frecce di qualifica. Domani le prime medaglie con le eliminatorie e finali del mixed team. La competizione verrà trasmessa in ...

Europei Under 17 - c'è un'Italia che batte la Svezia : Vergani porta Gli Azzurrini in semifinale : C'è un'Italia che contro la Svezia festeggia ed è quella che si sta giocando l'Europei Under 17 in Gran Bretagna. Dopo aver superato brillantemente il girone nei giorni scorsi la formazione di ...

DIRETTA / Italia Israele U17 (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Gli Azzurrini vincono il gruppo A : DIRETTA Italia Israele Under 17, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita che chiude il girone A agli Europei 2108. Azzurri a caccia dei quarti(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 21:33:00 GMT)

Europei Under 17 - Italia-Svizzera 2-0. Esordio vincente per Gli azzurrini : #Nazionale #Under17 . L'Italia vince 2-0 contro la Svizzera il match d'Esordio del Campionato Europeo. Reti di Freddi Greco e Vergani pic.twitter.com/C5G9uyEiUk - FIGC , @FIGC, 4 maggio 2018 E' ...

Volley : Europei Under 20 - Gli Azzurrini si qualificano per la fase finale : CORIGLIANO CALABRO , COSENZA, - La nazionale Under 20 di Monica Cresta completa l'opera vincendo il raggruppamento di Corigliano Calabro e staccando il pass per l'Europeo di categoria in programma in ...