Giro spaccio di droga a Rende | due arresti

Ragazza finisce in overdose - scoperto una un Giro di spaccio tra minorenni Video : Diverse citta' della provincia di Udine risultano al centro di in un giro di spaccio che vede coinvolti molti minorenni. A far scattare le indagini un episodio dell'agosto del 2017, quando una Ragazza finì all'ospedale in codice rosso per aver assunto droghe. Dalle analisi tossicologiche risultò che la giovane aveva assunto metanfetamine e metadone. Per fortuna della Ragazza si trattò solo di un malore passeggero, che avrebbe potuto anche ...