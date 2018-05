Giorgia Meloni umilia Sergio Mattarella | ' Lo spread vola oltre 300 punti Chiamerà Otto

Esposto contro Luigi Di Maio e Giorgia Meloni per villipendio a Mattarella : La richiesta di impeachment al Capo dello Stato ma soprattutto le pesanti accuse e il modo in cui sono state poste, ha diviso l’Italia tra chi sta con il Presidente Sergio Mattarella e chi, invece, preso dalla furia populista se la prende con il Colle.--Ad infiammare il dibattito la notizia che il verde Angelo Bonelli in una nota ha annunciato la richiesta ai giudici di valutare se esistano gli estremi del reato di vilipendio per gli accusatori ...

Giorgia Meloni sbotta di rabbia da Myrta Merlino : 'Sapete chi conta più degli elettori?' : 'Votare la fiducia a Carlo Cottarelli ? Manco morti'. Giorgia Meloni , dopo l'annuncio di richiesta di impeachment contro il presidente Sergio Mattarella , dice no alla sua maniera al 'governo dei ...

Non è L'Arena chiama Giorgia Meloni - la figlia strilla/ Video : il collegamento con Giletti fa ridere lo studio : Giorgia Meloni risponde alla telefonata di Massimo Giletti durante il programma Non è L'Arena ma viene interrotta dal pianto della figlia che vuole che stia con lei(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 12:20:00 GMT)

Giorgia Meloni - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Chiederemo lo stato di messa d'accusa' : 'Si dice che Sergio Mattarella abbia messo il veto su Paolo Savona ministro dell'economia, se questo veto fosse confermato sarebbe evidente che Mattarella è influenzato dalle nazioni straniere. Fdi chiederà la messa in stato d'accusa del presidente Mattarella'. Queste le parole di ...

Giorgia Meloni difende Paolo Savona : "Inaccettabile ingerenza di Mattarella" : "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo al centrodestra. Ho comunicato a Salvini che Fratelli d'Italia, pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia è ancora una nazione sovrana, Junker e la Merkel se ne ...

Matteo Salvini - l'ultimo appello a Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : 'Tutta colpa di Mattarella se...' : Sa di correre un bel rischio, Matteo Salvini . E non solo per l'azzardo di un governo coi 5 Stelle. In pericolo ci sono le centinaia tra amministrazioni regionali e comunali in cui, soprattutto al ...

L'amarezza di Giorgia Meloni : "Delusa da Salvini - si è consegnato a Di Maio" : "Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina, con l'aggravante di avere un premier espressione del M5S che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio, col cuore che batte a sinistra, amico della Boschi e di Napolitano", dice - intervistata da Repubblica - la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Anche il leader leghista l'ha delusa:"Salvini ha pensato solo agli interessi della Lega". Quindi ...

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...