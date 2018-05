Ginnastica ritmica | Europei 2018 | Italia d’assalto | azzurre a caccia dell’oro Le

oasport

(Di martedì 29 maggio 2018) L’è pronta per disputare glidiche si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle, dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale grazie a delle prestazioni sbalorditive nei mesi passati, vanno adel colpaccio nella rassegna continentale che torna a essere protagonista del calendario dopo due stagioni (negli anni dispari non partecipano i gruppi seniores). Le ragazze di Emanuela Maccarani hanno tutte le carte in regola per fare saltare il banco e si presentano con i favori del pronostico sia nel concorso generale (la prova olimpica) che nelle Finali di Specialità, non inserite nel programma a cinque cerchi. L’se la dovrà vedere soprattutto con Russia e Bulgaria: si preannuncia una bella lotta con queste due corazzate per la conquista del titolo attualmente detenuto dalle Campionesse Olimpiche. ...