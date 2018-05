GF | Simone Coccia crolla e spunta un segreto dal passato

Simone Coccia Colaiuta/ Il primo finalista criticato dagli altri concorrenti (Grande Fratello 2018) : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. L'ex spogliarellista ha svelato di aver spesso recitato mettendo in discussione il rapporto con gli altri concorrenti.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:25:00 GMT)

Barbara Ippoliti - ex moglie di Simone Coccia/ L'appello in tv : "Fai il padre - tuo figlio ha bisogno di te!" : Ancora accuse da parte di Barbara Ippoliti, che nel salotto di Somenica Live ha tuonato contro il suo ex Simone Coccia Colaiuta. Ecco le sue parole e L'appello fatto in diretta tv.(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 11:03:00 GMT)

Angelo Sanzio vs Simone Coccia/ Confronto nella Casa : le accuse del Ken italiano (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: gli editori hanno deciso di farlo entrare nella Casa per prendersi una piccola rivincita. Nel mirino Simone Coccia Colaiuta? (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 08:54:00 GMT)

Simone Coccia piange : «Sto crollando - colpa del mio passato». Lo consola Alberto : di Silvia Natella Simone Coccia è il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello , ma negli ultimi giorni ha manifestato insofferenza all'interno della casa. Ha sfogato la tensione per la ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia e Rodrigo Alves : spunta l'incredibile retroscena! : GRANDE FRATELLO 2018, cambio d'identità per Lucia e Filippo che si trasformano in Veronica e Danilo conquistando il web. Crollo emotivo per Simone Coccia.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:35:00 GMT)

Grande Fratello : parla l’ex moglie di Simone Coccia! : Barbara Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia, svela in un’intervista che il compagno della senatrice Stefania Pezzopane non si è comportato bene nei suoi confronti. Ecco come spiega i retroscena del loro matrimonio. Barbara Ippoliti è stata intervistata esclusivamente da Barbara D’Urso. Per chi non lo sapesse, la donna in questione è l’ex moglie di Simone Coccia Colaiuta e madre di Loris. La signora Ippoliti senza troppi giri ...

Il Ken umano e il bagno hot con Simone Coccia : «Ha tentato un approccio ravvicinato» : ROMA - È entrato nella casa del Grande Fratello con la nomina di 'fidanzato di', essendo il compagno della senatrice Stefania Pezzopane, ma alla fine Simone Coccia ha avuto il suo riscatto televisivo ...

“Alla fine è successo davvero…”. GF : Simone Coccia - nessuno se lo aspettava. Ciò che si dice di lui divide il pubblico a metà : È una strana edizione del Grande Fratello, questa. Gli sponsor che se ne vanno, livelli di trash inimmaginabili, atti di violenza e bullismo all’interno della casa, insulti, nudi, personaggi dal livello culturale pari a zero, i due Ken umani. Insomma, alla fiera del trash, per tre soldi, nessuno comprò niente. E ci mancherebbe altro, commenta qualcuno. Nel frattempo tuttavia, le cose vanno avanti, il gioco continua e come diceva il grande ...

Gf 15 - tutti contro Simone Coccia - che non ha portato a termine la missione : Il Grande Fratello ha annullato il party nella suite, a un passo dalla finale. Dopo la busta con il 'NO', il programma ha fornito ai ragazzi una divisa e un'uniforme che avrebbe dovuto essere indossata da un concorrente, che però l'ha rifiutata. Tutte le prove portano a Simone Coccia, che però insiste: "Io la prova l'ho fatta, non mi hanno detto che c'erano dei vestiti da indossare". @stefaniapezzopane nella casa del @grandefratellotv ...

“Gf : Simone Coccia nella bufera. Le terribili accuse dell’ex moglie al fidanzato della Pezzopane : Il Grande Fratello non si svolge solo all’interno della casa, fuori da Cinecittà accadono cose. In particolare nello studio di Domenica Live dove Barbara D’Urso non perde occasione per creare suspance e lanciare gossip. La conduttrice del Gf ha ospitato in collegamento Angela Ippoliti, ex moglie di Simone Coccia Colaiuta. La donna aveva già accusato l’ex di non aver mai pagato gli alimenti al figlio Lorys e ora torna sulla ...

Grande Fratello 15 - Angelo Sanzio : "Simone Coccia è un vigliacco. La mia amicizia con Filippo è vera e integra" : Angelo Sanzio, eliminato durante l'ultima puntata serale del Grande Fratello 15, andata in onda su Canale 5 in prima serata martedì scorso, ha parlato, per la prima volta da ex concorrente del GF, a Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso.Il "Ken Umano" italiano si è scagliato contro Simone Coccia Colaiuta che avrebbe avuto da ridire davanti ad un innocente bacio a stampo tra Angelo e Filippo Contri con cui ha instaurato una ...

Simone Coccia ha mentito? L’ex moglie interviene ancora : Simone Coccia ritorna al centro di un intervento dell’ex moglie. Barbara Ippolito ha deciso di rispondere ad alcune informazioni del concorrente del GF 15, dopo averlo denunciato per non aver mai pagato gli alimenti del figlio Loris. Simone Coccia è già stato denunciato quattro anni fa, ma secondo Barbara Ippolito avrebbe pagato ben poco rispetto agli alimenti stabiliti in sede di separazione. Simone Coccia e Barbara Ippoliti: chi dei due ...

