Gf | Barbara D' Urso legge il comunicato ufficiale | Non è stata portata alcuna droga

Barbara d’Urso legge il comunicato Mediaset sul caso droga al GF : Grande Fratello 15: Barbara d’Urso espone il comunicato Mediaset Barbara d’Urso ha risposto in via definitiva alle accuse di Striscia la Notizia in diretta al Grande Fratello sul caso droga, interrogando l’ultimo protagonista della vicenda, ovvero Danilo, e leggendo infine il comunicato Mediaset. Barbara ha affermato al concorrente eliminato stasera che ha voluto che uscisse per far luce finalmente sulla questione spinosa, ...

Barbara D'URSO - COCA-GATE AL GRANDE FRATELLO 2018/ Danilo Aquino in studio spiega la frase incriminata : BARBARA D'URSO, quali saranno i colpi di scena stasera? La conduttrice ha chiuso Domenica Live e ora si appresta ad arrivare alla fine del reality show di Canale 5. (GRANDE FRATELLO 2018)(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 00:06:00 GMT)

GF - caos in studio. Angelo furioso contro Simone - Barbara d’Urso lo rimprovera : La semifinale del Grande Fratello è iniziata con il livore palesato in modo irruente da Angelo Sanzio nei confronti di Simone Coccia. L’ex concorrente si è immediatamente alzato dalla sedia...

Grande Fratello - Barbara D'Urso lancia lo scoop : «Stasera entreranno nella Casa due donne che ce l'hanno con un uomo...» : Conto alla rovescia per la semifinale del Grande Fratello . Questa sera andrà in onda la penultima puntata del reality di Canale e ci sarebbero già delle novità. Mariana Falace 'Bacio con Alberto? ...

“Ecco perché lo odio” : Fabrizio Corona e Barbara D’Urso - la verità sullo scontro : Tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso non corre buon sangue, come ormai avranno capito tutti gli utenti. Negli ultimi giorni le bordate tra i due si sono susseguite incessanti in rete, iniziate con le parole di fuoco dell’ex re dei paparazzi italiani nei confronti della regina dei palinsesti Mediaset. Uno scontro iniziato in quel di Verissimo, programma del quale Fabrizio era ospite, quando di fronte a un’incredula Silvia ...

Barbara D’Urso confermata al Grande Fratello per il 2019 : Il Grande Fratello 15 sta per terminare, ma Barbara D’Urso sta già preparando l’edizione del 2019. La conduttrice infatti è stata confermata alla guida dello show. A svelarlo in diretta tv è stata lei stessa durante una puntata di Domenica Live. Quando Karina Cascella ha criticato il cast scelto per entrare nella casa più spiata d’Italia, Carmelita l’ha apostrofata affermando: “Hai un anno di tempo, preparati per il ...

Barbara D'Urso sovrana assoluta : share mostruoso con Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Barbara D'Urso esulta per gli ascolti ottenuti con in studio Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 'Ieri record di ascolti per la politica a Pomeriggio5 ', ha scritto su Instagram, '20,17% di share la prima ...

Fabrizio Corona e Barbara D'Urso litigano in diretta. Ma c'è un retroscena : cos'era successo prima : Weekend di fuoco tra Barbara D'Urso e Fabrizio Corona . La conduttrice e l'ex fotografo dei Vip non hanno mai nascosto la reciproca antipatia, ma questa volta lo scontro è stato davvero durissimo e ...

“Clamoroso : cambia la data della finale”. GF - la conferma di Barbara D’Urso. Ecco quando conosceremo il vincitore del reality : Ci siamo: la fine del Grande Fratello è oramai alle porte. La quindicesima edizione del reality sta volgendo a termine nonostante le tante litigate, le polemiche nate da parte del Moige e la fuga da parte degli sponsor dalla casa più spiata d’Italia. Un’edizione sicuramente molto discussa ma anche molto ricca per quanto riguarda gli ascolti da parte dei telespettatori da casa che, nonostante tutto, sono sempre rimasti incuriositi dai ...

Grande Fratello - cambia la data della finale : anche Barbara D'Urso ha paura - che cosa c'è dietro : cambia la data della finalissima del Grande Fratello di Barbara D'Urso : era prevista per martedì 5 giugno ma verrà anticipata al lunedì. In questo caso, a spaventare Mediaset è la concorrenza di Rai ...

Barbara D'Urso preoccupata per il figlio : ecco cos'è successo dietro le quinte Video : Colpo di scena oggi nel corso della diretta [Video]di Domenica Live trasmessa su Canale 5 dove abbiamo visto che ad un certo punto della trasmissione la conduttrice Barbara D'Urso ha chiesto scusa agli spettatori che in quel momento la stavano seguendo da casa in diretta, dicendo che dietro le quinte aveva ricevuto una notizia tremenda che riguardava uno dei suoi due figli che l'aveva sconvolta. ecco cos'è successo in diretta a Barbara D'Urso ...

Barbara D'Urso - selfie con Salvini e Di Maio : 'Grazie per aver scelto Pomeriggio 5' : Niente cronaca e niente gossip, ma un ampio spazio dedicato al mancato governo e alle prospettive future. Barbara D'Urso ha anche spiegato di aver chiesto agli altri schieramenti di intervenire, ma ...