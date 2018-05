Germania über alles! E in Italia neppure si può nominare un piano b per uscire dall’euro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 maggio 2018) “L’eurozona ha bisogno di creare delle procedure per affrontare in maniera ordinata la possibile insolvenza (ovvero il fallimento) di uno Stato e l’eventuale recesso di uno Stato dall’eurozona”. Questa frase è contenuta in un documento ufficiale firmato solo qualche giorno fa da 154 influenti economisti tedeschi contro le proposte di riforma dell’eurozona da parte del presidente francese Emmanuel Macron. Da parecchio tempo – e in particolare da quando l’ex ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble, nel pieno della crisi dell’euro, propose che la Grecia lasciasse l’eurozona – i politici e gli economisti tedeschi discutono ufficialmente della necessità di un “b” per l’eurozona: questodovrebbe prevedere la possibilità da parte di uno Stato didall’euro in modo ordinato cosicché il governo tedesco non ...