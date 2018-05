Genova | una multa ogni cinque minuti contro il parcheggio “selvaggio”

Chiamano il figlio Benito : famiglia Mussolini convocata in tribunale a Genova : Il tribunale di Genova ha deciso di convocare i genitori di un bambino di poco più di un anno perché il nome che avevano scelto per lui quando è nato, a Parma, non è accettabile. Lo riporta in prima pagina il quotidiano del capoluogo emiliano, La Gazzetta di Parma, riferendo che il cognome della famiglia è Mussolini, e il bambino si chiama Benito. Come il nonno, dicono i genitori, da poco trasferiti a Genova, e ...

M5s - "Grillo consegni elenco iscritti"/ Tribunale Genova - battaglia legale su simbolo e nome : M5s, "Grillo consegni elenco iscritti", così il Tribunale di Genova ha intimato all'ex leader pentastellato: primo round della battaglia legale su simbolo e nome(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 10:30:00 GMT)

Tribunale Genova : "Grillo consegni elenco degli iscritti M5S" : Guai in vista per Beppe Grillo: deve consegnare al curatore nominato dal Tribunale di Genova l"elenco dei partecipanti alla prima associazione M5S del 2009. Ha trenta giorni di tempo per farlo. In caso contrario verrà sanzionato con 3mila euro per ogni giorno di ritardo.Il Tribunale ha accolto, in parte, il reclamo presentato dal curatore nominato dopo il ricorso presentato da alcune persone che avevano aderito al M5S dalla prima ora, assistiti ...

Genova - incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani | : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Genova - incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani| : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Incendio in un appartamento a Genova - muore una donna di 68 anni : Incendio in un appartamento a Genova, muore una donna di 68 anni Ancora ignote le cause del rogo, in cui sono hanno perso la vita anche due cani Parole chiave: Incendio Genova ...

Genova - ecco come trasformare una baraccopoli in orti urbani : Continua la guerra condotta dal Comune di Genova contro l'illegalità e l'incuria. Se serve, anche con le ruspe. Sulle alture del quartiere di Cornigliano, nei pressi della collina degli Erzelli, è stata sgomberata una baraccopoli abusiva composta da 17 casupole in legno. Un dormitorio totalmente privo di allacci fognari e servizi igienici, occupato da alcune famiglie rom.Una volta bonificata grazie all'intervento dei mezzi delle municipalizzate ...

Lotto : Genova protagonista con una quaterna in figura 7 : Nella quinta estrazione del Lotto di Maggio, la ruota di Genova diventa protagonista con una quaterna in figura 7 (88-70-43-16), resta nell’urna il 60 su Milano. Lotto, la leadership dei ritardarti è ancora per il 60 su Milano che tocca quota 113 turni a vuoto, l’unico altro centenario è l’82 su Firenze a 110, mentre l’87 sulla Nazionale è a […] L'articolo Lotto: Genova protagonista con una quaterna in figura 7 proviene da GiGi Lotto.

Caso Salò : Genova - Gambino omaggia i caduti con la fascia tricolore/In aula comunale resta solo la maggioranza : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:26:00 GMT)

CASO SALÒ - Genova : GAMBINO OMAGGIA I CADUTI/ Consiglio comunale : opposizione lascia aula e contesta Bucci : CASO SALÒ, GENOVA: GAMBINO OMAGGIA i CADUTI, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:50:00 GMT)

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - 'chiedo scusa al Consiglio comunale' : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei c

Caso Salò - Genova : Gambino omaggia i caduti - è polemica/ Sindaco Bucci - "chiedo scusa al Consiglio comunale" : Caso Salò, Genova: Gambino omaggia i caduti, è polemica: non è piaciuta la presenza del consigliere delegato con tanto di fascia tricolore. Resa dei conti in Consiglio comunale con Bucci.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:05:00 GMT)

Meyer-Università Firenze/IIT Genova : Scoperta una nuova malattia che provoca una grave encefalopatia : ... che ha consentito la comunicazione con gruppi leader della ricerca nel mondo. Un vantaggio che si è tradotto in un'immediata ricaduta per i bambini in cura a Firenze, la possibilità di effettuare ...

Morte di una bimba di 25 giorni a Genova : il padre e la madre accusati di omicidio colposo : L'uomo e la donna sono accusati di omicidio colposo: non si sarebbero accorti di una caduta della figlia, che le ha provocato lesioni interne fatali.Continua a leggere