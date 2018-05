GDPR | Google e Facebook rischiano già le prime sanzioni?

laragnatelanews

(Di martedì 29 maggio 2018) Da pochi giorni, esattamente il 25 maggio, è entrato in vigore il nuovo regolamento conosciuto come(General Data Protection Regulation), relativo al trattamento dei dati personali e della privacy dei cittadini dell’Unione Europea non solo all’interno dei paesi che fanno parte dell’UE, ma anche al di fuori dei confini europei. E’ per questo che negli ultimi giorni tutti gli utenti vengono tempestati da continue email e pop-up che richiedono il consenso per il trattamento dei dati personali, che si tratti di servizi come social network e app di messaggistica o siti web. Tutto sembrava andare per il verso giusto, ma a quanto pare la situazione potrebbe presto cambiare. Già nel primo giorno dall’implementazione della, arrivano leaccuse nei confronti di, che in caso di conferma potrebbero portare amolto salate. Le ...