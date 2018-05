Game of Thrones 8 | l’ultima scena di Daenerys ha scioccato persino Emilia Clarke

Kit Harington e Rose Leslie : i due attori di “Game Of Thrones” si sposano tra un mese : Finalmente! The post Kit Harington e Rose Leslie: i due attori di “Game Of Thrones” si sposano tra un mese appeared first on News Mtv Italia.

SOLO : A STAR WARS STORY / A Cannes 2018 le origini di Han : Emilia Clarke svela qualcosa su Game of Thrones? : SOLO: A STAR WARS STORY è stato presentato al Festival di Cannes 2018 come film 'Fuori Concorso': la storia chiarisce il passato del contrabbandiere galattico.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 14:34:00 GMT)

Game of Thrones - Emilia Clarke dice che nessuno si può immaginare il finale : (foto: Getty) Anche se in questo momento è a Cannes ad accompagnare l’anteprima mondiale di Solo: A Star Wars Story, di cui è co-protagonista, è inevitabile che a Emilia Clarke, divenuta clamorosamente famosa per il personaggio di Daenerys Targaryen, vengano fatte con insistenza domande sulla serie Game of Thrones. Nel 2019 arriverà infatti l’ottava e ultima stagione della produzione Hbo che ha infranto ogni record e l’attesa ...

Cannes - Emilia Clarke : «La fine di Game of Thrones? Sarà come lasciare casa» : Splende Emilia Clarke sulla Croisette. La famosa Daenerys Targaryen di Game of Thrones – biondissima, smagliante e di bianco vestita – è arrivata a Cannes a presentare il nuovo capitolo di Star Wars, Solo: A Star Wars Story e, per l’occasione, ha anche partecipato all’incontro di Woman in motion organizzato da Kering, nel corso del quale l’attrice britannica ha dato prova di una spigliata e grintosa personalità. Ma non chiamatela una ...

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è l’uomo più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

Game of Thrones - Emilia Clarke : «Il finale non piacerà ai fan» : Bocche cucite da parte del cast di Game of Thrones , Il Trono di Spade , in vista dell'ultima stagione della saga fantasy che ha conquistato il mondo. Una cosa è certa: il finale potrebbe dividere i ...

Game of Thrones : lo spin-off sarà un prequel sulla famiglia Targaryen? : E' finalmente arrivata un'ottima notizia per i milioni di fan, sparsi in tutto il mondo, della serie tv Il trono di spade [VIDEO], ispirata ai romanzi dello statunitense George Martin. Infatti, lo scrittore nordamericano ha reso noto che entro la fine dell'anno uscira' il suo nuovo romanzo il cui titolo sara' Fire and Blood e che dovrebbe essere ispirato alla storia della famiglia Targaryen. Inoltre, lo scrittore nordamericano ha annunciato sul ...

Game of Thrones - George R.R. Martin ha anticipato il tema dello spinoff con il suo nuovo libro? : Ogni occasione è buona per i fan di Game of Thrones per provare ad ingannare l'attesa in vista dell'ultima stagione prevista per il 2019. Se poi di mezzo ci si mette George R.R. Martin, l'autore della saga letteraria da cui tutto è partito, ovviamente l'interesse si raddoppia.TvLine ha suggerito che Martin nel recente articolo pubblicato sul proprio sito per annunciare il prossimo rilascio del libro Fire & Blood, potrebbe aver dato un ...

C’è stato un piccolo crossover fra Westworld e Game of Thrones? : La nuova, attesissima stagione di Westworld, il complesso progetto su androidi e parchi tematici futuristici, ha appena fatto il suo ritorno sull’americana Hbo (e da noi su Sky Atlantic). L’ambiziosa produzione colma in qualche modo la lacuna lasciata da Game of Thrones, l’altro grande titolo del canale che tornerà invece nel 2019. Questo però non è un caso tanto che alcuni fan dalla fervida immaginazione hanno individuato un ...

L'autore di 'Game of Thrones' annuncia un nuovo libro : 'Ma non è 'Venti d'inverno'' : "E' la cronaca, ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones, della conquista dei sette regni da parte dei Targaryen, fino alla guerra civile che ha quasi distrutto la dinastia", come ...

Kit Harington da Game of Thrones al teatro inglese : “Accuse di molestie inquietanti ma non scioccanti” : "Tutti sanno", questo è quello che Kit Harington, il sexy re del Nord di Game of Thrones ha rivelato in un'intervista Sydney Morning Herald parlando di molestie sessuali e dei vari casi che sono venuti a galla dopo lo scanalo Weinstein. Tutti conoscono la verità e il fatto che le molestie esistano in questo campo e non solo visto che l'attore analizza la cosa parlando della sua esperienza personale e coinvolgendo anche il teatro ...

Game of Thrones - per la prossima stagione si cercano 8 nuovi personaggi : Mancano ancora parecchi mesi al debutto dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones. L’acclamata serie Hbo tornerà infatti solo nel 2019 e nel frattempo si inganna l’attesa alla ricerca di indizi e indiscrezioni. Pochi giorni fa era infatti uscita la ricostruzione di un’epica battaglia che sarà centrale nel nuovo ciclo di episodi e in queste ore invece novità arrivano per quanto riguarda il cast. Si starebbero ...