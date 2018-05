Francia | morto l’industriale degli armamenti Serge Dassault

È morto Serge Dassault - l'uomo che ha dato alla Francia i suoi jet da guerra : Ha segnato il suo tempo attraverso il suo infaticabile impegno a servizio dell'economia", ha scritto in un comunicato Pierre Gattaz , presidente del Medef, la Confindustria francese. Serge nasce a ...

È morto Serge Dassault - l’uomo che ha dato alla Francia i suoi jet da guerra : Parigi. Lo hanno ritrovato senza vita nel suo ufficio parigino sugli Champs-Elysées, dove si recava ogni giorno da quando aveva abbandonato le vesti di senatore e dove continuava a lavorare con la stessa passione con cui da piccolo imparava il mestiere dal padre Marcel, ingegnere e principe dell’ind

Frejus - terzo migrante morto sul sentiero che porta in Francia : Proprio nel giorno in cui Bardonecchia, nell'alta Valle di Susa, ha ospitato l'arrivo della 19a tappa del Giro d'Italia, la più suggestiva della corsa rosa, poche ore prima le stesse montagne hanno ...

Francia - a 5 anni telefona al 118 e salva il padre/ "Mio papà è morto - fa le bolle" : sventato coma diabetico : Francia, bambino di 5 anni salva il padre chiamando l’ambulanza. “Pronto, mio papà è morto, fa le bolle”. L'incredibile vicenda di questo piccolo bimbo, che ha avuto un grande coraggio(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 23:35:00 GMT)

ISIS - ATTENTATO A PARIGI : ACCOLTELLA PASSANTI - UN MORTO/ Cecenia : “Azimov? No - la Francia è responsabile!” : ATTENTATO ISIS a PARIGI, giovane ceceno ACCOLTELLA PASSANTI: un MORTO. Terrorista poi ucciso dalla polizia era già schedato, tutti i dubbi attorno al caso.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:46:00 GMT)

ACCOLTELLA PASSANTI A PARIGI - ATTENTATO ISIS : 1 MORTO/ Killer 21enne ceceno : 245 vittime terrorismo in Francia : PARIGI, ACCOLTELLA PASSANTI: ATTENTATO, un MORTO. Terrorista ceceno, braccato e ucciso dalla polizia. E' successo nella tarda serata di ieri: panico fra gli abitanti della capitale francese(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:05:00 GMT)

Francia - morto a 70 anni l'ex ct Henry Michel : Lutto per il calcio francese. E' morto all'età di 70 anni Henri Michel , ex ct della nazionale che ha guidato la Francia alla medaglia d'oro olimpica nel 1984 a Los Angeles battendo il Brasile in ...

È morto Henri Michel - ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 : Henri Michel, ex calciatore francese del Nantes che ebbe una lunga carriera come allenatore iniziata negli anni Ottanta e finita nel 2012, è morto lunedì sera a 70 anni, dopo essere stato a lungo malato di cancro. Michel fu il The post È morto Henri Michel, ex calciatore francese e allenatore della Francia ai Mondiali del 1986 appeared first on Il Post.

Morto l'ex ct della Francia Henri Michel : Tra le altre esperienze in panchina, Michel ha guidato il Psg e numerose nazionali africane, partecipando a tre Coppe del Mondo con Camerun , 1994, , Marocco , 1998, e Costa d'Avorio , 2006, . Con ...

Francia in lutto : morto ragazzino di 18 anni del Le Havre : Ennesima tragedia nel mondo del calcio. Samba Diop, difensore di 18 anni del Le Havre è mancato questa notte in circostanze ancora da chiarire

Chamonix-Mont-Blanc - Francia - - Valanga travolge un gruppo di sciatori : 1 morto : A lmeno uno scialpinista è morto oggi travolto da una Valanga sul gruppo delle Aiguilles Rouges nella zona di Chamonix , sul lato opposto della val d'Arve rispetto al versante francese del Monte ...

Francia : valanga in zona Chamonix - almeno un morto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francia - valanga a Chamonix : un morto e diversi feriti - : Secondo quanto riporta la televisione francese Bfm, la vittima è uno scialpinista del Soccorso alpino, travolto sul gruppo delle Aiguilles Rouges

Morto Giorgione - lo zozzone di Corso Francia : icona delle notti di Roma : È Morto Giorgione , Giorgio Guerrieri , noto come lo 'zozzone' di Corso Francia , vera e propria icona delle notti Romane. Celebri i suoi panini confezionati sul banco nei pressi del viadotto di Corso ...